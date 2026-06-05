भारतीय खिलाड़ियों के विदेशी लीगों में खेलने पर होगी और सख्ती, BCCI ने बनाई खास योजना

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ( BCCI ) विदेशाी लीगों में खेलने के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले खिलाड़ियों के खिलाफ सख्ती बरतने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत वह सेवानिवृत्ति नीति बनाने की तैयारी कर रहा है। हाल ही में एपेक्स काउंसिल की बैठक में इस गंभीर मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई। बोर्ड इस बात से चिंतित है कि भारतीय क्रिकेटर्स विदेशी लीगों के आकर्षक प्रस्तावों के कारण समय से पहले संन्यास ले रहे हैं।

सख्ती BCCI ने बनाई 5 साल के कूलिंग-ऑफ पीरियड की योजना एपेक्स काउंसिल की बैठक में विदेशी लीगों के प्रति खिलाड़ियों के बढ़ते झुकाव को रोकने के लिए 5 साल का कूलिंग-ऑफ पीरियड लाने पर चर्चा हुआ है। हालांकि, इसका अंतिम फैसला BCCI सचिव पर छोड़ा गया है। कूलिंग-ऑफ पीरियड के बाद अगर कोई भारतीय खिलाड़ी संन्यास लेकर सीधे विदेशी लीगों में खेलने जाता है, तो उस पर भारतीय क्रिकेट सिस्टम में वापस लौटने पर कम से कम 5 साल का प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

Advertisement

उद्देश्य क्या है BCCI के इस कदम का उद्देश्य? इस कड़े कदम का उद्देश्य खिलाड़ियों को यह संदेश देना है कि वो संन्यास का फैसला बहुत सोच-समझकर लें। बोर्ड चाहता है कि देश की अहम प्रतिभाएं और अनुभवी खिलाड़ी ज्यादा समय तक भारतीय घरेलू ढांचे और इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की प्रतिष्ठा को बनाए रखने में अपना योगदान दें। हालांकि, इस नीति पर आखिरी मुहर लगाने और इसके कानूनी पहलुओं को जांचने की जिम्मेदारी BCCI के अध्यक्ष और सचिव को ही सौंपी गई है।

Advertisement