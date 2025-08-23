एशिया कप टी-20: पाकिस्तान के इन गेंदबाजों ने झटके सबसे ज्यादा विकेट, जानिए शीर्ष पर कौन 

एशिया कप के टी-20 प्रारूप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के गेंदबाज हमेशा से अपनी शानदार गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। इस टूर्नामेंट में कई बार उन्होंने अपनी धारदार गेंदबाजी से विपक्षी टीमों की कमर तोड़ी है। तेज रफ्तार गेंदों से लेकर स्पिन के जाल तक पाकिस्तानी गेंदबाजों ने हर बार बड़ा असर छोड़ा है। ऐसे में आइए एशिया कप 2025 से पहले इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले पाकिस्तानी गेंदबाजों पर एक नजर डाल लेते हैं।

#1 शादाब खान, मोहम्मद नवाज और हारिस रऊफ (8-8 विकेट) पहले स्थान पर संयुक्त रूप से पाकिस्तान के 3 गेंदबाज हैं। शादाब खान, मोहम्मद नवाज और हारिस रऊफ ने टी-20 प्रारूप में 8-8 विकेट लिए हैं। शादाब ने 5 पारियों में 14.12 की औसत और 6.05 की इकॉनमी से ये विकेट लिए हैं। नवाज ने 8 पारियों में 21.75 की औसत और 7.05 की इकॉनमी से ये विकेट झटके हैं। वहीं, रऊफ की औसत 6 पारियों में 19.12 की रही है। उन्होंने 7.65 की इकॉनमी से गेंदबाजी की है।

#2 मोहम्मद आमिर और नसीम शाह (7-7 विकेट) सूची में दूसरे स्थान पर संयुक्त रूप से 2 गेंदबाज मोहम्मद आमिर और नसीम शाह हैं। इन दोनों गेंदबाजों ने 7-7 विकेट अपने नाम किए हैं। आमिर ने 4 मैचों की 4 पारियों में 11.57 की औसत और 5.06 की इकॉनमी से ये विकेट लिए हैं। आमिर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3/18 का है। नसीम ने 5 पारियों में 19.71 की औसत और 7.66 की इकॉनमी से 7 विकेट अपने नाम किए हैं। नसीम का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2/7 का रहा है।

#3 मोहम्मद इरफान (5 विकेट) इस सूची में तीसरे स्थान पर मोहम्मद इरफान हैं। उन्होंने साल 2016 के एशिया कप टी-20 प्रारूप में अपना पहला मुकाबला खेला था। इरफान ने 4 मुकाबले खेले थे और इसकी 4 पारियों में 17.40 की औसत से 5 विकेट लेने में सफल रहे थे। उनकी इकॉनमी रेट 5.43 की रही थी। इरफान का इस टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2/18 का रहा था। अभी ये खिलाड़ी पाकिस्तान की टीम का हिस्सा नहीं है।