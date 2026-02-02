LOADING...
पाकिस्तान के मैच के बहिष्कार करने वाले ऐलान पर BCCI सख्त, राजीव शुक्ला ने दी प्रतिक्रिया
ICC ने PCB को दी थी चेतावनी (तस्वीर: एक्स/@ICC)

लेखन अंकित पसबोला
Feb 02, 2026
04:13 pm
क्या है खबर?

बीते रविवार को टी-20 विश्व कप 2026 में भारत के खिलाफ 15 फरवरी को होने वाले मैच से पाकिस्तान ने हटने का ऐलान किया था। इसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने PCB को गंभीर नतीजों की चेतावनी दी थी। अब इस विवाद पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला की प्रतिक्रिया सामने आई है। शुक्ला ने ICC की चेतावनी का समर्थन किया है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है।

बयान 

हम ICC से पूरी तरह से सहमत हैं- राजीव शुक्ला 

ICC पहले ही यह स्पष्ट कर चुका है कि पाकिस्तान को इस बड़े मैच का बॉयकॉट करने पर सजा के तौर पर प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है। शुक्ला ने समाचार एजेंसी PTI से कहा, "ICC ने इस विषय पर एक बड़ा बयान जारी किया है। इसने खेल भावना के महत्व पर जोर दिया है। हम ICC से पूरी तरह सहमत हैं। जब तक हम ICC से बात नहीं कर लेते, BCCI कोई टिप्पणी नहीं करेगा।"

ICC 

ICC ने दी थी चेतावनी 

PCB ने एक्स पर पोस्ट करते हुए ऐलान किया था कि पाकिस्तानी टीम टी-20 विश्व कप में तो हिस्सा लेगी, लेकिन भारत के खिलाफ होने वाले ग्रुप मैच में नहीं खेलेगी। इस पर ICC ने कहा था, "ICC को उम्मीद है कि PCB अपने देश में क्रिकेट पर पड़ने वाले अहम और लंबे समय के असर पर विचार करेगा, क्योंकि इससे ग्लोबल क्रिकेट इकोसिस्टम पर असर पड़ने की संभावना है, जिसका वह खुद एक सदस्य और लाभार्थी है।"

बयान 

PCB को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए- ICC 

ICC ने टी-20 विश्व कप को सफलतापूर्वक आयोजित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई थी। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था ने आगे कहा, "ICC की प्राथमिकता टी-20 विश्व कप को सफलतापूर्वक आयोजित करना है, जो PCB सहित इसके सभी सदस्यों की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। गवर्निंग बॉडी को उम्मीद है कि PCB ऐसा समाधान तलाशेगा जो सभी टीमों के हितों की रक्षा करे।"

पूर्व बयान 

नकवी ने पाकिस्तान की भागीदारी पर जताया था संदेह

बांग्लादेश ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए भारत में टी-20 विश्व कप खेलने से इनकार किया था। इसके बाद 24 जनवरी को ICC ने बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर उसकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया था। इस पर PCB अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने नाराजगी जताते हुए ICC पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाने के साथ टी-20 विश्व कप में पाकिस्तान की भागीदारी पर संदेह जताया था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की भागीदारी का निर्णय सरकार करेगी।

