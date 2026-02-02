पाकिस्तान के मैच के बहिष्कार करने वाले ऐलान पर BCCI सख्त, राजीव शुक्ला ने दी प्रतिक्रिया

बयान हम ICC से पूरी तरह से सहमत हैं- राजीव शुक्ला ICC पहले ही यह स्पष्ट कर चुका है कि पाकिस्तान को इस बड़े मैच का बॉयकॉट करने पर सजा के तौर पर प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है। शुक्ला ने समाचार एजेंसी PTI से कहा, "ICC ने इस विषय पर एक बड़ा बयान जारी किया है। इसने खेल भावना के महत्व पर जोर दिया है। हम ICC से पूरी तरह सहमत हैं। जब तक हम ICC से बात नहीं कर लेते, BCCI कोई टिप्पणी नहीं करेगा।"

ICC ICC ने दी थी चेतावनी PCB ने एक्स पर पोस्ट करते हुए ऐलान किया था कि पाकिस्तानी टीम टी-20 विश्व कप में तो हिस्सा लेगी, लेकिन भारत के खिलाफ होने वाले ग्रुप मैच में नहीं खेलेगी। इस पर ICC ने कहा था, "ICC को उम्मीद है कि PCB अपने देश में क्रिकेट पर पड़ने वाले अहम और लंबे समय के असर पर विचार करेगा, क्योंकि इससे ग्लोबल क्रिकेट इकोसिस्टम पर असर पड़ने की संभावना है, जिसका वह खुद एक सदस्य और लाभार्थी है।"

बयान PCB को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए- ICC ICC ने टी-20 विश्व कप को सफलतापूर्वक आयोजित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई थी। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था ने आगे कहा, "ICC की प्राथमिकता टी-20 विश्व कप को सफलतापूर्वक आयोजित करना है, जो PCB सहित इसके सभी सदस्यों की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। गवर्निंग बॉडी को उम्मीद है कि PCB ऐसा समाधान तलाशेगा जो सभी टीमों के हितों की रक्षा करे।"

