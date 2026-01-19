विजय हजारे ट्रॉफी के एक संस्करण में 800 से अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज
क्या है खबर?
विदर्भ क्रिकेट टीम ने रविवार (18 जनवरी) को विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के फाइनल मुकाबले में साैराष्ट्र को हराते हुए पहली बार खिताब अपने नाम किया। विदर्भ ने पहले खेलते हुए 317/8 का स्कोर बनाया। जवाब में सौराष्ट्र की टीम 279 रन ही बना पाई। इसमें विदर्भ के सलामी बल्लेबाज अमन मोखाडे (33) ने खास उपलब्धि हासिल की। वह विजय हजारे ट्रॉफी के एक संस्करण में 800+ रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज बने हैं। आइए अन्य पर नजर डालते हैं।
#1
नारायण जगदीसन - 830 रन, 2022-23
इस सूची में तमिलनाडु क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज नारायण जगदीशन पहले पायदान पर हैं। उन्होंने 2022-23 संस्करण में 8 मैचों में 138.33 के औसत से अविश्वसनीय 830 रन बनाए थे, जिसमें 5 शतक शामिल थे। इस टूर्नामेंट के एक संस्करण में उनसे अधिक रन किसी ने नहीं बनाए हैं। जगदीशन लिस्ट-A क्रिकेट में लगातार 5 शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी भी बने थे। उनके नाम लिस्ट-A में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर (अरुणाचल के खिलाफ 277 रन) भी है।
#2
पृथ्वी शॉ - 827 रन, 2020-21
इस सूची में दूसरे पायदान पर पृथ्वी शॉ हैं। उन्होंने 2020-21 संस्करण में मुंबई क्रिकेट टीम की ओर से खेलते हुए 8 मैचों में 165.40 के दमदार औसत के साथ 827 रन बनाकर टूर्नामेंट का समापन किया था। इस प्रतिभाशाली बल्लेबाज ने उस संस्करण में 4 शतक और 1 अर्धशतक लगाया था। उस दौरान उनकी स्ट्राइक रेट 138.29 की रही थी। यह इस टूर्नामेंट में 500 से अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों में सबसे अधिक है।
#3
अमन मोखाडे - 814 रन, 2025-26
मोखाडे इस सूची में अब तीसरे स्थान पर आ गए हैं। उन्होंने 2025-26 संस्करण में 10 पारियों में 90.44 की शानदार औसत और 109.26 की स्ट्राइक रेट से 814 रन अपने नाम किए हैं। सलामी बल्लेबाज मोखाडे ने जगदीसन और करुण नायर के एक ही संस्करण में सबसे अधिक 5 शतकों के रिकॉर्ड की बराबरी की है। उनके ये 5 शतक बंगाल (110), जम्मू-कश्मीर (139), बड़ौदा (150*), उत्तर प्रदेश क्रिकेट टीम (147) और कर्नाटक (138) के खिलाफ आए हैं।