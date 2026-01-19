विजय हजारे ट्रॉफी के एक संस्करण में 800 से अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज

#1 नारायण जगदीसन - 830 रन, 2022-23 इस सूची में तमिलनाडु क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज नारायण जगदीशन पहले पायदान पर हैं। उन्होंने 2022-23 संस्करण में 8 मैचों में 138.33 के औसत से अविश्वसनीय 830 रन बनाए थे, जिसमें 5 शतक शामिल थे। इस टूर्नामेंट के एक संस्करण में उनसे अधिक रन किसी ने नहीं बनाए हैं। जगदीशन लिस्ट-A क्रिकेट में लगातार 5 शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी भी बने थे। उनके नाम लिस्ट-A में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर (अरुणाचल के खिलाफ 277 रन) भी है।

#2 पृथ्वी शॉ - 827 रन, 2020-21 इस सूची में दूसरे पायदान पर पृथ्वी शॉ हैं। उन्होंने 2020-21 संस्करण में मुंबई क्रिकेट टीम की ओर से खेलते हुए 8 मैचों में 165.40 के दमदार औसत के साथ 827 रन बनाकर टूर्नामेंट का समापन किया था। इस प्रतिभाशाली बल्लेबाज ने उस संस्करण में 4 शतक और 1 अर्धशतक लगाया था। उस दौरान उनकी स्ट्राइक रेट 138.29 की रही थी। यह इस टूर्नामेंट में 500 से अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों में सबसे अधिक है।

