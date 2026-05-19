IPL में एमए चिदंबरम स्टेडियम में इन बल्लेबाजों ने बनाए हैं 1,000 से अधिक रन
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 63वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में प्रवेश कर लिया। मुकाबले में CSK कप्तान और सलामी बल्लेबाज रुतुराज गायकवाड़ (15) ने खास उपलब्धि हासिल की। वह IPL में चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में 1,000 रन बनाने वाले केवल तीसरे बल्लेबाज बने हैं। आइए जानते हैं IPL में इस मैदान किन-किन बल्लबाजों ने 1,000 से अधिक रन बनाए हैं।
#1
महेंद्र सिंह धोनी - 1,547 रन
IPL में एमए चिदंबरम स्टेडियम में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड CSK को 5 बार खिताब जिताने वाले पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के नाम दर्ज है। उन्होंने इस मैदान पर 75 मैचों में 40.71 की औसत और 144.30 की स्ट्राइक रेट से 1,547 रन बनाए हैं। धोनी ने यहां 7 अर्धशतक लगाए हैं। उन्होंने 1,478 रन चौथे या उससे निचले क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए बनाए हैं। किसी अन्य बल्लेबाज ने इन क्रमों 1,300 रन भी नहीं बनाए हैं।
#2
सुरेश रैना - 1,498 रन
इस सूची में CSK के पूर्व भरोसेमंद बल्लेबाज रहे सुरेश रैना दूसरे पायदान पर मौजूद हैं। उन्होंने चेन्नई के ऐतिहासिक मैदान पर 56 मैचों में 29.96 के औसत से 1,498 रन अपने नाम किए हैं। गायकवाड़ की तरह इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने भी चेपॉक में 8 अर्धशतक और एक शतक लगाया है। उनकी स्ट्राइक रेट 135.32 की रही थी। गौरतलब है कि रैना और मार्कस स्टोइनिस ही ऐसे एकमात्र गैर-ओपनर हैं जिन्होंने यहां IPL शतक लगाया है।
#3
रुतुराज गायकवाड़ - 1,012 रन
इस सूची में अब CSK के मौजूदा कप्तान गायकवाड़ तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। SRH के खिलाफ खराब प्रदर्शन के बावजूद उन्होंने चेपॉक में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। यहां खेले गए 25 मैचों में उन्होंने 50.60 की औसत से 1,012 रन बनाए हैं। यहां कम से कम 500 रन बनाने वाले खिलाड़ियों में गायकवाड़ की औसत सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने इस मैदान पर 8 अर्धशतक और एक शतक भी लगाया है। उनकी स्ट्राइक रेट 136.38 की रही है।