एशेज सीरीज के इतिहास में सबसे तेज 150 रन का आंकड़ा छूने वाले बल्लेबाज

एशेज सीरीज 2025-26 में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के ट्रेविस हेड ने शानदार प्रदर्शन किया। सीरीज के आखिरी सिडनी टेस्ट की अपनी पहली पारी में उन्होंने बड़ा शतक लगाया। वह 166 गेंदों पर 163 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी इस आक्रामक पारी में 24 चौके और 1 छक्का भी लगाया। इस बीच एशेज सीरीज के इतिहास में सबसे तेज 150 रन (गेंदों के लिहाज से) बनाने वाले बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं।

#1 जो डार्लिंग (129 गेंद, जो 1898) ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज जो डार्लिंग ने 1898 में सिर्फ 129 गेंदों पर अपने 150 रन पूरे किए थे। उन्होंने सिडनी में खेले गए मुकाबले में 160 रन की पारी खेली थी। उनकी पारी की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने मैच में 6 विकेट से जीत दर्ज की थी। डार्लिंग ने अपने टेस्ट करियर में 34 मैचों में 28.56 की औसत के साथ 1,657 रन बनाए थे, जिसमें 3 शतक शामिल थे।

#2 एडम गिलक्रिस्ट (141 गेंद, 2001) ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए मशहूर थे। उन्होंने 2001 में एजबेस्टन टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ 141 गेंदों में अपना 150 रन पूरे किए थे। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने 143 गेंदों में 20 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 152 रन की पारी खेली थी। उनकी पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने उस मैच को पारी और 118 रन के अंतर से जीता था।

#3 ट्रेविस हेड (143 गेंद, 2021 और 152 गेंद, 2026) ट्रेविस हेड ने 2021 में ब्रिस्बेन टेस्ट में 143 गेंदों में अपना 150 रन का आंकड़ा छूआ था। वह 148 गेंदों पर 14 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 152 रन बनाकर आउट हुए थे। ऑस्ट्रेलिया ने उस मैच को 9 विकेट से जीता था। हेड ने मौजूदा एशेज सीरीज 2025-26 में सिडनी टेस्ट में सिर्फ 152 गेंदों में अपने 150 रन पूरे किए। यह मौजूदा सीरीज में उनका तीसरा शतक रहा।

