BCB के झुकने के बाद बांग्लादेशी क्रिकेटरों ने वापस लिया बहिष्कार, BPL का संशोधित कार्यक्रम जारी

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) और क्रिकेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ बांग्लादेश (CWAB) के बीच देर रात हुई सफल बैठक के बाद बांग्लादेश प्रीमियर लीग (BPL) का शुक्रवार से दोबारा आयोजन शुरू होगा। बता दें कि BCB निदेशक एम नजमुल इस्लाम के खिलाड़ियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के बाद गत बुधवार को कुछ प्रमुख खिलाड़ियों ने इस्लाम के इस्तीफे और सार्वजनिक माफी की मांग को लेकर BPL का बहिष्कार कर दिया था। आइए पूरी खबर पर नजर डालते हैं।

घोषणा CWAB अध्यक्ष ने की BPL के दोबारा शुरू होने की घोषणा CWAB अध्यक्ष मोहम्मद मिथुन ने BCB परिसर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में BPL के दोबारा शुरू होने की घोषणा की। उन्होंने कहा, "क्रिकेट के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए हम कल (शुक्रवार) से दोबारा BPL शुरू करने जा रहे हैं। BCB ने हमें आश्वासन दिया है कि वे निदेशक नजमुल इस्लाम से संपर्क करेंगे और हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करेंगे।" इसके बाद BCB ने नजमुल को वित्त समिति के अध्यक्ष पद से हटा दिया।

मांग खिलाड़ियों ने की सार्वजनिक माफी की मांग नजमुल को वित्त समिति के अध्यक्ष पद से हटाने के बाद भी वह BCB द्वारा समीक्षा किए जाने तक निदेशक के रूप में कार्यरत रहेंगे। विरोध कर रहे खिलाड़ियों ने BCB के इस कदम का स्वागत किया, लेकिन नजमुल से सार्वजनिक माफी की मांग जारी रखी है। यह मांग CWAB और BCB के बीच विवाद का मुद्दा बनी हुई है। हालांकि, खिलाड़ियों के बहिष्कार वापस लेने के बाद BCB ने BPL का संशोधित कार्यक्रम भी जारी कर दिया है।

जानकारी कैसा है BPL का संशोधित कार्यक्रम? संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, BPL 2026 के 15 जनवरी को होने वाले मैच अब 16 जनवरी को खेले जाएंगे। इसी तरह 16 और 17 जनवरी वाले मैच 17 और 18 जनवरी को होंगे। एलिमिनेटर और क्वालीफायर-1 20 जनवरी को होंगे।

विवाद नजमुल की किस टिप्पणी से उठा विवाद? दरअसल, यह विवाद नजमुल के खिलाड़ियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने से उठा है। नजमुल ने कहा था, "अगर BCB टी-20 विश्व कप 2026 के लिए भारत जाने से इनकार करता है, तो इससे उसे कोई वित्तीय नुकसान नहीं होगा, लेकिन खिलाड़ियों को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा।" इसी तरह उन्होंने खिलाड़ियों पर निवेश किए गए करोड़ों रुपये पर सवाल उठाते हुए उनके प्रदर्शन पर भी सवाल उठाए थे।