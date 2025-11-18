बांग्लादेश महिला क्रिकेट टीम का दिसंबर में होने वाला भारत दौरा स्थगित, BCB ने की पुष्टि
क्या है खबर?
भारतीय महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ दिसंबर में 3 वनडे और तीन टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज खेलने के लिए बांग्लादेश महिला क्रिकेट टीम के प्रस्तावित भारत दौरे को स्थगित कर दिया गया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के एक प्रवक्ता ने मंगलवार को ESPN क्रिकइंफो से इस खबर की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि BCB को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) से सीरीज के लिए बाद में तारीख निर्धारित किए जाने का पत्र मिला है।
कारण
क्या बताया गया है दौरा स्थगित करने का कारण?
सूत्रों के अनुसार, दौरे को स्थगित किए जाने का कोई विशेष कारण नहीं बताया गया है, लेकिन ऐसा समझा जाता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच मौजूदा राजनीतिक तनाव इसका प्रमुख कारण हो सकता है। यह सीरीज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के भविष्य के कार्यक्रम का हिस्सा रही है और विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 की शुरुआत से पहले भारत के आखिरी मैच थे। हालांकि, अब इस सीरीज को स्थगित कर दिया गया है।
पुनरावृत्ति
भारतीय टीम के बांग्लादेश दौरे को भी आगे बढ़ाया गया
इस साल की शुरुआत में BCCI ने भारतीय क्रिकेट टीम के बांग्लादेश के प्रस्तावित दौरे को भी आगे बढ़ाया गया था। भारत को अगस्त में बांग्लादेश के दौरे पर जाना था, लेकिन बाद में उसे सितंबर 2026 तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया। BCCI ने उस समय कहा था कि दोनों बोर्ड ने बातचीत के बाद अपनी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट प्रतिबद्धताओं और कार्यक्रम की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है।