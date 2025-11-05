बांग्लादेश महिला टीम की कप्तान पर लगे खिलाड़ियों को थप्पड़ मारने के आरोप, जानिए पूरा मामला
क्या है खबर?
महिला विश्व कप 2025 में बांग्लादेश महिला क्रिकेट टीम के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद कप्तान निगार सुल्ताना जोटी पर गंभीर आरोप लगे हैं। बांग्लादेशी अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, अनुभवी खिलाड़ी जहानारा आलम ने दावा किया है कि सुल्ताना ने टूर्नामेंट के दौरान अपने साथियों और जूनियर खिलाड़ियों के साथ शारीरिक दुर्व्यवहार किया। सुल्ताना ने उन्हें थप्पड़ भी मारे। हालांकि, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। आइए पूरी खबर पर नजर डालते हैं।
मामला
क्या है पूरा मामला?
बांग्लादेशी अखबार कालेर कंठ की रिपोर्ट के अनुसार, अनुभवी खिलाड़ी आलम ने सुल्ताना पर साथी और जूनियर खिलाड़ियों के साथ कमरे में बुलाकर मारपीट के भी आरोप लगाए हैं। आलम ने कहा, "यह कोई नई बात नहीं है। सुल्ताना जूनियर खिलाड़ियों को पीटती हैं। विश्व कप के दौरान भी कई खिलाड़ियों ने बताया कि उन्हें थप्पड़ मारे गए। दुबई दौरे में भी एक जूनियर को कमरे में बुलाकर मारा था।" आलम ने अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय मुकाबला 2024 में खेला था।
बोर्ड
BCB ने अपने खिलाड़ियों पर जताया भरोसा
BCB ने इन आरोपों को खारिज करते हुए प्रेस रिलीज जारी की है। बोर्ड ने महिला टीम की कप्तानी, खिलाड़ियों और प्रबंधन पर पूरा भरोसा जताया है। BCB को आलम के आरोपों का कोई सबूत नहीं मिला और उसने टीम के साथ पूरी एकजुटता दिखाई है। साथ ही बोर्ड ने आलम की टिप्पणियों को "जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण" बताया जो टीम की भावना और बांग्लादेश के सम्मान को कमजोर करने की कोशिश हैं।
आरोप
यहां देखें BCB का बयान
BCB ने अपने आधिकारिक बयान में कहा, "BCB इन आरोपों को सिरे से नकारता है। ये निराधार, मनगढ़ंत और पूरी तरह झूठे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे आपत्तिजनक और विवादास्पद दावे उस समय किए गए हैं जब बांग्लादेश महिला टीम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रगति और एकजुटता दिखा रही है।" आरोप लगाने वाली आलम ने बांग्लादेश महिला टीम के लिए 5 वनडे मुकाबले और 83 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं।