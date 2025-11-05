बांग्लादेश महिला टीम की कप्तान पर लगे खिलाड़ियों को थप्पड़ मारने के आरोप, जानिए पूरा मामला

मामला क्या है पूरा मामला? बांग्लादेशी अखबार कालेर कंठ की रिपोर्ट के अनुसार, अनुभवी खिलाड़ी आलम ने सुल्ताना पर साथी और जूनियर खिलाड़ियों के साथ कमरे में बुलाकर मारपीट के भी आरोप लगाए हैं। आलम ने कहा, "यह कोई नई बात नहीं है। सुल्ताना जूनियर खिलाड़ियों को पीटती हैं। विश्व कप के दौरान भी कई खिलाड़ियों ने बताया कि उन्हें थप्पड़ मारे गए। दुबई दौरे में भी एक जूनियर को कमरे में बुलाकर मारा था।" आलम ने अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय मुकाबला 2024 में खेला था।

बोर्ड BCB ने अपने खिलाड़ियों पर जताया भरोसा BCB ने इन आरोपों को खारिज करते हुए प्रेस रिलीज जारी की है। बोर्ड ने महिला टीम की कप्तानी, खिलाड़ियों और प्रबंधन पर पूरा भरोसा जताया है। BCB को आलम के आरोपों का कोई सबूत नहीं मिला और उसने टीम के साथ पूरी एकजुटता दिखाई है। साथ ही बोर्ड ने आलम की टिप्पणियों को "जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण" बताया जो टीम की भावना और बांग्लादेश के सम्मान को कमजोर करने की कोशिश हैं।