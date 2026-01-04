टी-20 विश्व कप 2026 के लिए भारत नहीं आएगी बांग्लादेशी टीम, BCB ने की पुष्टि

टी-20 विश्व कप 2026 का आयोजन भारत और श्रीलंका में होना है, जिसमें बांग्लादेश क्रिकेट टीम को 7 फरवरी को अपना पहला मैच खेलना है। इस बीच खबर है कि बांग्लादेश की टीम आगामी विश्व कप के लिए भारत का दौरा नहीं करेगी। यह फैसला इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 से पहले मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) टीम से रिलीज किए जाने के बाद आया है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

मेल BCB ने सुरक्षा कारणों का दिया हवाला BCB ने आगामी वैश्विक टूर्नामेंट के लिए टीम के भारत न जाने के फैसले की वजह सुरक्षा चिंताओं को बताया। ICC को भेजे गए एक ईमेल में BCB ने कहा, "सुरक्षा चिंताओं के कारण टी-20 विश्व कप के लिए टीम को भारत भेजना संभव नहीं है।" रविवार दोपहर को, BCB ने बैठक के बाद एक ये फैसला लिया, जिसमें तय किया गया कि बांग्लादेश अपने विश्व के कोई भी मैच भारतीय जमीन पर नहीं खेलेगा।

BCCI BCCI की कैसी रही प्रतिक्रिया? BCB ने अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। सरकारी सलाहकार आसिफ नजमुल ने कहा है कि अगर कोई बांग्लादेशी क्रिकेटर कॉन्ट्रैक्ट होने के बावजूद भारत में नहीं खेल सकता, तो पूरी टीम विश्व कप के लिए भारत जाने में सुरक्षित महसूस नहीं कर सकती। ICC ने अभी तक BCB के निवेदन पर कोई जवाब नहीं दिया है, जबकि BCCI ने मैचों को शिफ्ट करने के विचार को 'लॉजिस्टिकली इम्पॉसिबल' बताकर खारिज कर दिया है।

विवाद क्या है पूरा विवाद? बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। 24 दिसंबर को कलिमोहर यूनियन के हुसैनडांगा इलाके में 29 साल के अमृत मंडल को कथित तौर पर भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला था। इससे पहले 18 दिसंबर को 25 साल के दीपू चंद्र दास को मैमनसिंह की भालुका उपजिला में ईशनिंदा के आरोपों के बाद हत्या कर दी गई थी। इन घटनाओं के बीच KKR ने मुस्तफिजुर को रिलीज कर दिया था।