IPL 2026: BCCI के निर्देश के बाद KKR ने बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान को किया रिलीज

BCCI के निर्देश के बाद KKR ने बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दिया है (फाइल तस्वीर)

लेखन आदर्श कुमार
Jan 03, 2026
02:34 pm
क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को बांग्लादेश क्रिकेट टीम के गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को टीम से हटाने का निर्देश दिया था। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जारी हिंसा की वजह से उन्हें हटाने की मांग उठ रही थी। अब KKR ने मुस्तफिजुर को रिलीज कर दिया है। BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि जो घटनाक्रम सामने आए हैं, उन्हें देखकर BCCI ने KKR को यह निर्देश दिया। फ्रेंचाइजी रिप्लेसमेंट खिलाड़ी की मांग कर सकती है।

करोड़

9.20 करोड़ रुपये में KKR की टीम में शामिल हुए थे मुस्तफिजुर

अबू धाबी में हुए इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की नीलामी में KKR ने मुस्तफिजुर पर बड़ा दांव लगाया था। इस बांग्लादेशी तेज गेंदबाज को KKR ने 9.20 करोड़ रुपये में अपने साथ शामिल किया था। बता दें कि मुस्तफिजुर ने अपना बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये रखा था। नीलामी में उन पर चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) ने भी दिलचस्पी दिखाई थी। बांग्लादेश में पिछले 14 दिन में 3 हिंदुओं की हत्या हुई है। इस कारण विरोध हो रहा है।

विवाद

क्या है पूरा विवाद? 

बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। 24 दिसंबर को कलिमोहर यूनियन के हुसैनडांगा इलाके में 29 साल के अमृत मंडल को कथित तौर पर भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला था। इससे पहले 18 दिसंबर को 25 साल के दीपू चंद्र दास को मैमनसिंह की भालुका उपजिला में ईशनिंदा के आरोपों के बाद हत्या कर दी गई थी। भीड़ ने दीपू के शव को एक पेड़ से लटका दिया और फिर आग लगा दी थी।

दौरा

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने किया भारत के खिलाफ सीरीज का ऐलान 

इन सब विवादों के बीच बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने भारत और बांग्लादेश के बीच वनडे और टी-20 सीरीज का ऐलान कर दिया है। अगस्त-सितंबर में 3 मैचों की वनडे और इतने ही मैचों की टी-20 सीरीज के लिए भारतीय टीम बांग्लादेश का दौरा करेगी। टीम 28 अगस्त को वहां पहुंचेगी। वनडे मुकाबले 1, 3 और 6 सितंबर को होंगे, जबकि टी-20 मैच 9, 12 और 13 सितंबर को खेले जाएंगे। इसके बाद भारतीय टीम स्वदेश लौटेगी।

IPL 

ऐसा है मुस्तफिजुर का IPL करियर 

मुस्तफिजुर ने IPL 2016 में अपना पहला मुकाबला खेला था। उन्होंने अब तक 60 मुकाबले खेले हैं। इसकी 60 पारियों में 28.44 की औसत और 8.14 की इकॉनमी रेट के साथ 65 विकेट लेने में सफल रहे हैं। उन्होंने एक बार 4 विकेट हॉल भी लिया है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/29 का रहा है। मुस्तफिजुर IPL 2025 में DC की टीम का हिस्सा रहे थे। टी-20 क्रिकेट में इस खिलाड़ी ने 387 विकेट चटकाए हैं।

