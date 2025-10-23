पाकिस्तान की टी-20 टीम में बाबर आजम और नसीम शाह की हुई वापसी
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ आगामी टी-20 सीरीज के लिए टीम का ऐलान किया है, जिसमें स्टार बल्लेबाज बाबर आजम और तेज गेंदबाज नसीम शाह की वापसी हुई है। पाकिस्तान इस सीरीज के बाद श्रीलंका और जिम्बाब्वे के साथ त्रिकोणीय टी-20 सीरीज भी खेलने वाला है। बाबर ने आखिरी बार दिसंबर 2024 में टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेला था। 15 सदस्यीय टीम में ऑलराउंडर अब्दुल समद को भी जगह दी गई है।
एशिया कप का हिस्सा नहीं थे बाबर और नसीम
पाकिस्तान पहले 28 अक्टूबर से रावलपिंडी और लाहौर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की टी-20 सीरीज खेलेगा। इसके बाद 17 नवंबर से श्रीलंका और जिम्बाब्वे के साथ त्रिकोणीय सीरीज होगी। बाबर और नसीम की एशिया कप के बाद टीम में वापसी से अगले साल टी-20 विश्व कप के लिए उनके चयन के संकेत मिल रहे हैं। वहीं, फखर जमान, हारिस रऊफ और सुफियान मोकीम को रिजर्व खिलाड़ियों में शामिल किया गया है।
ऐसी है पाकिस्तान की टी-20 टीम
पाकिस्तान की टी-20 टीम: आघा सलमान (कप्तान), अब्दुल समद, अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद सलमान मिर्जा, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान (विकेटकीपर), सैम अय्यूब, शाहीन अफरीदी, उस्मान खान (विकेटकीपर) और उस्मान तरीक। रिजर्व खिलाड़ी: फखर जमान, हारिस रऊफ और सुफियान मोकीम। हाल ही में हुए एशिया कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ करारी हार झेलनी पड़ी थी।
वनडे टीम का बदला कप्तान
पाकिस्तान 4 से 8 नवंबर तक फैसलाबाद में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज भी खेलने वाला है। इस सीरीज में शाहीन टीम की कमान संभालेंगे, जिन्होंने हाल ही में मोहम्मद रिजवान की जगह कप्तान पद ग्रहण किया है। यह अफरीदी की कप्तानी में पाकिस्तान की पहली वनडे सीरीज होगी। इसके लिए 16 सदस्यीय टीम का ऐलान किया गया है। टीम में फैसल अखरम, हारिस रऊफ और विकेटकीपर बल्लेबाज हसीबुल्लाह को भी शामिल किया गया है।
ऐसी है पाकिस्तान की वनडे टीम
पाकिस्तान की वनडे टीम: शाहीन अफरीदी (कप्तान), अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फैसल अकर्म, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसीबुल्लाह, हसन नवाज, हुसैन तलात, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, सैम अय्यूब और आघा सलमान। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खत्म हुई है। पहले मुकाबले को पाकिस्तान ने जीता था। दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका ने जीत दर्ज कर सीरीज 1-1 से बराबर कर ली।