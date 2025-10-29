अफगानिस्तान ने पहले टी-20 मैच में जिम्बाब्वे को हराया, ये बने रिकॉर्ड्स 

लेखा-जोखा अफगान टीम ने इस तरह से जीता मुकाबला टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी अफगान टीम को जादरान और रहमानुल्लाह गुरबाज (39) ने अच्छी शुरुआत दिलाई। इस जोड़ी ने 76 रन की साझेदारी की। आखिरी ओवरों के दौरान शाहिदुल्लाह कमाल ने 13 गेंदों में नाबाद 22 रन बनाते हुए टीम को अच्छे स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में जिम्बाब्वे ने 30 रन तक अपने 5 विकेट खो दिए। इसके बाद भी टीम के बल्लेबाजों ने निरंतर विकेट गंवाए और मेजबान टीम लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी।

इब्राहिम जादरान इब्राहिम जादरान ने लगाया अपना 11वां अर्धशतक लगाया पारी की शुरुआत करते हुए जादरान ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 11वां अर्धशतक लगाया। वह 33 गेंदों में 52 रन बनाकर आउट हुए। अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने 6 चौके और 1 छक्का लगाया। उनके नाम अब 56 मैचों के बाद 28.82 की औसत के साथ 1,441 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 72* रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 11 अर्धशतक अपने नाम किए हैं।

गुरबाज अफगानिस्तान से तीसरे सर्वाधिक रन वाले बल्लेबाज बने गुरबाज गुरबाज ने 25 गेंदों का सामना करते हुए 6 चौकों और 1 छक्के की मदद से 39 रन बनाए। इस बीच उन्होंने रनों के मामले में नजीबुल्लाह जादरान (1,923) को पीछे छोड़ा। विकेटकीपर बल्लेबाज गुरबाज ने 78 टी-20 मैचों में 25.11 की औसत और 132.99 की स्ट्राइक रेट के साथ 1,959 रन बनाए हैं। अफगान टीम से गुरबाज से ज्यादा रन सिर्फ मोहम्मद नबी (2,861) और मोहम्मद शहजाद (2,605) ने बनाए हुए हैं।