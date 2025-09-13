आंध्र क्रिकेट टीम ने गैरी स्टीड को बनाया कोच, न्यूजीलैंड को बना चुके हैं विश्व विजेता
क्या है खबर?
आंध्र क्रिकेट संघ (ACA) ने बड़ा कदम उठाते हुए 2025-26 घरेलू सीजन के लिए गैरी स्टीड को अपना मुख्य कोच नियुक्त किया है। यह फैसला इसलिए खास है क्योंकि भारतीय घरेलू टीमों में इस स्तर के अंतरराष्ट्रीय कोच की नियुक्ति बेहद कम देखने को मिलती है। 53 वर्षीय स्टीड इससे पहले न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के मुख्य कोच रह चुके हैं। उन्होंने फिलहाल एक साल का अनुबंध किया है, जिसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है।
एक हफ्ते के अंदर बाहर आएंगे स्टीड
रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टीड एक हफ्ते के भीतर विशाखापट्टनम पहुंच जाएंगे। वहां वे संभावित खिलाड़ियों का आकलन करेंगे और राज्य चयन समिति के साथ मिलकर टीम चयन पर काम करेंगे। भारत के लिए उनका वर्क वीजा मंजूर हो चुका है और वे 20 से 25 सितंबर के बीच वह आधिकारिक जिम्मेदारियां संभाल सकते हैं। अनुबंध की शर्तों में स्टीड ने क्रिसमस पर न्यूजीलैंड जाने की अनुमति मांगी थी, जिसे ACA ने खुशी-खुशी स्वीकार कर लिया था।
न्यूजीलैंड के साथ कमाल का रहा स्टीड का कार्यकाल
स्टीड का कोचिंग करियर न्यूजीलैंड के साथ बेहद सफल रहा था। उनके कार्यकाल में टीम ने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल कीं थी। 2021 में भारतीय क्रिकेट टीम को हराकर न्यूजीलैंड ने इतिहास रचते हुए पहली बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) का खिताब जीता था। वहीं, 2019 वनडे विश्व कप में टीम फाइनल तक पहुंची थी। हालांकि, फाइनल में उसे इंग्लैंड के खिलाफ हार मिली थी। स्टीड को आधुनिक दौर के सफलतम क्रिकेट कोचों में गिना जाता है।
कैसे हुआ स्टीड का चुनाव?
ACA शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया के कोच की तलाश में था तभी उन्हें किसी ने गैरी स्टीड से संपर्क करने की सलाह दी। ACA सचिव सना सतीश बाबू ने क्रिकबज को बताया कि पहले ही संवाद में स्टीड की तैयारी देखकर वे प्रभावित हो गए। उन्होंने बैठक में टीम की पूरी समझ और स्पष्ट योजनाओं के साथ हिस्सा लिया। इसी पेशेवर अंदाज ने ACA को स्टीड की नियुक्ति को अंतिम रूप देने के लिए आश्वस्त किया।
आगे बढ़ सकता है स्टीड का अनुबंध
स्टीड का ACA के साथ प्रारंभिक अनुबंध 1 साल के लिए है, लेकिन बताया जा रहा है कि उन्होंने कम से कम 2 साल तक राज्य टीम के साथ रहने का आश्वासन दिया है। वे संभावित खिलाड़ियों का आकलन करने के लिए उत्साहित हैं और राज्य चयन समिति के साथ मिलकर काम करेंगे। यह दीर्घकालिक प्रतिबद्धता स्टीड के नए पद के प्रति समर्पण और टीम के प्रदर्शन को देखने के बाद हो सकता है।