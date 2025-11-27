WPL 2026 नीलामी: दिग्गज खिलाड़ी एलिसा हीली को कोई नहीं मिला खरीदार
क्या है खबर?
विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) के 2026 संस्करण की नीलामी में ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की स्टार खिलाड़ी एलिसा हीली को किसी भी फ्रेंचाइजी ने अपने दल का हिस्सा नहीं बनाया। ऑस्ट्रेलिया की इस खिलाड़ी ने अपना बेस प्राइस 50 लाख रुपये तय किया था। अभी 36 साल की ये खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया टीम की कप्तान भी हैं। इसके बावजूद उनपर किसी भी टीम ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। हिली WPL का पिछला संस्करण चोटिल होने की वजह से नहीं खेल पाईं थी।
करियर
ऐसा रहा है हीली का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर
हीली ने अब तक 162 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं। इसकी 143 पारियों में उन्होंने 25.45 की औसत से 3,054 रन बनाने में सफल रहीं हैं। उनके बल्ले से 1 शतक और 17 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 148* रन रहा है। हीली ने अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला साल 2010 में न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। ये खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के लिए टी-20 क्रिकेट के इतिहास में तीसरी सबसे ज्याद रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं।
WPL में ऐसा रहा है हीली का प्रदर्शन
हीली WPL में यूपी वारियर्स की टीम का हिस्सा रह चुकी हैं। उन्होंने 17 मैचों की 17 पारियों में 26.75 की औसत से 428 रन बनाने में सफल रहीं हैं। उनके बल्ले से 3 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 96 रन रहा है। इस खिलाड़ी की स्ट्राइक रेट 130.48 की रही है। बिग बैश लीग (BBL) में इस खिलाड़ी ने 124 मुकाबले खेले हैं और 26.47 की औसत से 3,071 रन बनाने में सफल रहीं हैं।