WPL 2026 नीलामी: दिग्गज खिलाड़ी एलिसा हीली को कोई नहीं मिला खरीदार

लेखन आदर्श कुमार 09:05 pm Nov 27, 202509:05 pm

क्या है खबर?

विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) के 2026 संस्करण की नीलामी में ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की स्टार खिलाड़ी एलिसा हीली को किसी भी फ्रेंचाइजी ने अपने दल का हिस्सा नहीं बनाया। ऑस्ट्रेलिया की इस खिलाड़ी ने अपना बेस प्राइस 50 लाख रुपये तय किया था। अभी 36 साल की ये खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया टीम की कप्तान भी हैं। इसके बावजूद उनपर किसी भी टीम ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। हिली WPL का पिछला संस्करण चोटिल होने की वजह से नहीं खेल पाईं थी।