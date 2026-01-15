बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने नजमुल इस्लाम को किया बर्खास्त, क्रिकेटरों के विरोध के बाद लिया फैसला
क्या है खबर?
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) आखिरकार क्रिकेटरों के दबाव चलते झुक गया और परिणामस्वरूप उसने नजमुल इस्लाम को बर्खास्त कर दिया। BCB ने गुरुवार (15 जनवरी) को घोषणा करते हुए कहा कि हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा के बाद उन्होंने नजमुल को बोर्ड की फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन के पद से तुरंत प्रभाव से हटा दिया। बता दें कि नजमुल ने हाल ही में तमीम इकबाल सहित क्रिकेटरों का अपमान किया था, जिससे खिलाड़ी नाराज थे।
BPL
विरोध के चलते BPL के मैच नहीं खेले गए
क्रिकेटर वेलफेयर एसोसिएशन (CWAB) के प्रेसिडेंट मोहम्मद मिथुन ने गुरुवार को स्पष्ट किया था कि अगर नजमुल को चेतावनी के बाद उनके पद से नहीं हटाया गया, तो क्रिकेटर BPL में हिस्सा नहीं लेंगे। इस वजह से नोआखली एक्सप्रेस और चट्टोग्राम रॉयल्स के बीच दिन में होने वाला पहला मैच और राजशाही वॉरियर्स बनाम सिलहट टाइटन्स नहीं खेला जा सका। इन दबावों के बीच BCB ने तत्काल प्रभाव से नजमुल को हटा दिया।
विवाद
यहां से शुरू हुआ था विवाद
यह विवाद नजमुल के उस बयान के बाद भड़का, जिसमें उन्होंने टी-20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश की भागीदारी को लेकर अनिश्चितता पर टिप्पणी की थी। उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि अगर खिलाड़ी नहीं खेलते हैं तो आर्थिक नुकसान सिर्फ उन्हें ही होगा और बोर्ड इसकी भरपाई नहीं करेगा। इस बयान को मोहम्मद मिथुन ने पूरी तरह अस्वीकार्य बताया और कहा कि इससे खिलाड़ियों की भावनाएं गहराई से आहत हुई हैं।
तमीम
नजमुल ने तमीम को कहा था "भारतीय एजेंट"
नजमुल के ये बयान टी-20 विश्व कप के आयोजन स्थल को लेकर भी आए थे। भारत-बांग्लादेश के बीच चल रहे गतिरोध में उनके बयान ने विवाद को और हवा दे दी थी। उन्होंने बांग्लादेश के पूर्व कप्तान तमीम इकबाल को "भारतीय एजेंट" कह दिया था। बता दें कि तमीम ने बोर्ड से अपील की थी कि भारत में होने वाले विश्व कप में बांग्लादेश की भागीदारी पर फैसला लेते समय भावनाओं की बजाय समझदारी से निर्णय लिया जाए।