बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने नजमुल इस्लाम को किया बर्खास्त, क्रिकेटरों के विरोध के बाद लिया फैसला

BPL विरोध के चलते BPL के मैच नहीं खेले गए क्रिकेटर वेलफेयर एसोसिएशन (CWAB) के प्रेसिडेंट मोहम्मद मिथुन ने गुरुवार को स्पष्ट किया था कि अगर नजमुल को चेतावनी के बाद उनके पद से नहीं हटाया गया, तो क्रिकेटर BPL में हिस्सा नहीं लेंगे। इस वजह से नोआखली एक्सप्रेस और चट्टोग्राम रॉयल्स के बीच दिन में होने वाला पहला मैच और राजशाही वॉरियर्स बनाम सिलहट टाइटन्स नहीं खेला जा सका। इन दबावों के बीच BCB ने तत्काल प्रभाव से नजमुल को हटा दिया।

विवाद यहां से शुरू हुआ था विवाद यह विवाद नजमुल के उस बयान के बाद भड़का, जिसमें उन्होंने टी-20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश की भागीदारी को लेकर अनिश्चितता पर टिप्पणी की थी। उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि अगर खिलाड़ी नहीं खेलते हैं तो आर्थिक नुकसान सिर्फ उन्हें ही होगा और बोर्ड इसकी भरपाई नहीं करेगा। इस बयान को मोहम्मद मिथुन ने पूरी तरह अस्वीकार्य बताया और कहा कि इससे खिलाड़ियों की भावनाएं गहराई से आहत हुई हैं।

