बांग्लादेश ने दूसरे टेस्ट में आयरलैंड को 217 रन से हराया, सीरीज में किया क्लीन स्वीप 

बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने आयरलैंड क्रिकेट टीम को सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में 217 रनों से हरा दिया। इसी के साथ उसने सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप कर लिया है। आयरलैंड की टीम उनकी दूसरी पारी में 291 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। कोई भी बल्लेबाज टीम के लिए बड़ी पारी नहीं खेल पाया। तैजुल इस्लाम और हसन मुराद ने सर्वाधिक 4-4 विकेट लिए। ऐसे में आइए इस मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।

लेखा-जोखा बांग्लादेश ने इस तरह दर्ज की जीत बांग्लादेश ने मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उसने पहली पारी में मुशफिकुर रहीम (106) और लिटन दास (128) के शतकों से 476 रन बनाए। एंडी मैकब्राइन ने सर्वाधिक 6 विकेट लिए। आयरलैंड की पहली पारी 265 रन पर सिमट गई। इसके बाद बांग्लादेश ने दूसरी पारी 297/4 के स्कोर पर घोषित करते हुए आयरिश टीम को जीत के लिए 509 रन का लक्ष्य रखा। हालांकि, आयरिश टीम 291 रन पर ही ढेर हो गई।

उपलब्धि मुशफिकुर 100 टेस्ट खेलने वाले पहले बांग्लादेशी बांग्लादेश के विकेटकीपर बल्लेबाज मुशफिकुर ने इस टेस्ट में इतिहास भी रचा। वह बांग्लादेश के लिए 100 टेस्ट मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। आयरलैंड के खिलाफ दूसरा टेस्ट उनका 100वां मुकाबला रहा। रहीम के अलावा बांग्लादेश के लिए कोई भी खिलाड़ी 80 टेस्ट मैच भी नहीं खेल पाया है। दूसरे स्थान पर मोमिनुल हक हैं, जिन्होंने अब तक 75 टेस्ट मैच खेले हैं। शाकिब अल हसन ने 71 टेस्ट के साथ तीसरे स्थान पर हैं।

प्रदर्शन मुशफिकुर ने किया शानदार प्रदर्शन अपने 100वें टेस्ट मैच में मुशफिकुर ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने पहली पारी में 214 गेंदों में 106 रन की शतकीय पारी खेली थी, जिसमें 5 चौके भी शामिल थे। यह उनके टेस्ट करियर का 13वां और आयरिश टीम के विरुद्ध दूसरा शतक रहा था। इसी तरह उन्होंने दूसरी पारी में भी नाबाद 53 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली थी। उनके अब 100 टेस्ट की 184 पारियों में लगभग 38.52 की औसत के साथ 6,510 रन हो गए हैं।

शतक लिटन दास ने भी खेली शतकीय पारी लिटन ने भी पहली पारी में शानदार शतक (128) जड़ा था। यह उनके टेस्ट करियर का 5वां और आयरलैंड के खिलाफ पहला ही शतक रहा था। वह 192 गेंदों में 8 चौके और 4 छक्के लगाकर आउट हुए थे। लिटन के अब 52 टेस्ट की 91 पारियों में 35.20 की औसत से 3,117 रन हो गए हैं। इस खिलाड़ी के बल्ले से 5 शतक के अलावा 19 अर्धशतक भी निकले हैं। उन्होंने भी जीत में अहम भूमिका निभाई।

गेंदबाजी मैकब्राइन ने किया अपना सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन आयरलैंड के स्पिन गेंदबाज एंडी मैकब्राइन ने कुल 7 विकेट अपने नाम किए। उन्होंने बांग्लादेश की पहली पारी में 6 विकेट अपने नाम किए थे। यह उनका टेस्ट करियर में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन रहा था। उन्होंने 33.1 ओवर में 3 मेडन के साथ 109 रन खर्च कर ये सफलताएं अर्जित की थी। हालांकि, दूसरी पारी में वह केवल 1 ही विकेट हासिल कर पाए। उनके अब 11 टेस्ट की 17 पारियों में 33 विकेट हो गए हैं।