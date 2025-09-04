एशिया कप 2025: भारत-बांग्लादेश मुकाबलों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, शीर्ष पर ये दिग्गज

#1 रोहित शर्मा (477 रन) इस सूची में पहले स्थान पर भारतीय टीम के दिग्गज रोहित शर्मा हैं। यह खिलाड़ी टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुका है। रोहित ने साल 2009 में बांग्लादेश के खिलाफ पहला मुकाबला खेला था। आखिरी बार वह 2024 में खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 13 मैचों की 13 पारियों में 36.69 की औसत और 143.67 की स्ट्राइक रेट से 477 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 5 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 89 रन रहा है।

#2 शिखर धवन (277 रन) दूसरे स्थान पर भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज सलामी बल्लेबाज शिखर धवन हैं। उन्होंने साल 2014 में बांग्लादेश के खिलाफ पहला मुकाबला खेला था। आखिरी बार वह 2019 में इस टीम के खिलाफ खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 10 मैचों की 10 पारियों में 27.70 की औसत और 116.38 की स्ट्राइक रेट से 277 रन बनाने में सफल रहे थे। उनके बल्ले से 2 अर्धशतक निकले थे और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 60 रन रहा था।

#3 महमुदुल्लाह (248 रन) बांग्लादेश क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज महमुदुल्लाह इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने भारत के खिलाफ अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला 2009 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 15 मैच खेले हैं और इसकी 15 पारियों में 116.98 की स्ट्राइक रेट से 248 रन बनाने में सफल रहे हैं। इस खिलाड़ी की औसत 20.66 की रही है। महमुदुल्लाह का भारत के खिलाफ सर्वश्रेष्ठ स्कोर 41 रन रहा है।