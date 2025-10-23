ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत: एडम जैम्पा ने 12वीं बार वनडे में लिया 4 विकेट हॉल, जानिए आंकड़े 

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम और भारतीय क्रिकेट टीम के बीच दूसरे वनडे मुकाबले में एडम जैम्पा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट हॉल अपने नाम किए। ये उनके वनडे करियर का 12वां 4 विकेट हॉल रहा। भारतीय टीम के खिलाफ जैम्पा ने तीसरी बार 4 विकेट हॉल लिया है। उनकी शानदार गेंदबाजी के ही कारण भारतीय टीम 50 ओवर में 264/9 का स्कोर ही बना पाई। ऐसे में आइए जैम्पा के आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।

आंकड़े ऐसी रही जैम्पा की गेंदबाजी जैम्पा ने 10 ओवर गेंदबाजी की और 60 रन खर्च करते हुए 4 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी 6 की रही। उन्होंने श्रेयस अय्यर (61), अक्षर पटेल (44), केएल राहुल (11) और नितीश रेड्डी (8) को अपना शिकार बनाया। जैम्पा की शानदार गेंदबाजी के कारण भारतीय टीम का मध्यक्रम कुछ खास कमाल नहीं कर पाया। जेवियर बार्टलेट ने भी मैच में अच्छी गेंदबाजी की और 3 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। जैम्पा पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया की टीम का हिस्सा नहीं थे।

भारत वनडे में भारत के खिलाफ लिए हैं सबसे ज्यादा विकेट भारत के खिलाफ जैम्पा ने पहला वनडे मुकाबला साल 2017 में खेला था। उन्होंने अब तक 25 वनडे मुकाबले खेले हैं और इसकी 25 पारियों में 31.53 की औसत से 41 विकेट लेने में सफल रहे हैं। उनकी इकॉनमी रेट 5.64 की रही है। इस खिलाड़ी ने 3 बार 4 विकेट हॉल अपने नाम किए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 4/45 का रहा है। जैम्पा ने अपने वनडे करियर में सबसे ज्यादा विकेट भारतीय टीम के खिलाफ ही लिए हैं।

करियर जैम्पा के वनडे करियर पर एक नजर जैम्पा ने अपना पहला वनडे मुकाबला साल 2016 में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। उन्होंने अब तक 115 मुकाबले खेले हैं और इसकी 115 पारियों में 28.33 की औसत से 196 विकेट लेने में सफल रहे हैं। उन्होंने अपने वनडे करियर में 12 बार 4 विकेट हॉल और 1 बार 5 विकेट हॉल लिया है। जैम्पा का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 5/35 का रहा है। उन्होंने ये आंकड़े न्यूजीलैंड के खिलाफ दर्ज किए थे।