ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026: कार्लोस अल्कराज ने पहली बार जीता खिताब, फाइनल में नोवाक जोकोविच को हराया

स्पेन के टेनिस सितारे कार्लोस अल्कराज ने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया। उन्होंने पुरुष एकल वर्ग के फाइनल मुकाबले में सर्बिया के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 से हराते हुए पहली बार ये प्रतिष्ठित खिताब जीता। अल्काराज पहला सेट हार चुके थे, इसके बाद उन्होंने जोरदार वापसी करते हुए लगातार 3 सेट जीतकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। ऐसे में आइए पूरी खबर पर एक नजर डालते हैं।

सफर शान से फाइनल में पहुंचे थे अल्कराज पहला राउंड: एडम वॉल्टन को 6-3, 7-6, 6-2 से हराया। दूसरा राउंड: यानिक हान्फमान को 7-6, 6-3 और 6-2 से शिकस्त दी। तीसरा राउंड: कोरेंटिन मौटे को एकतरफा मुकाबले में 6-2, 6-4, 6-1 से हराया। चौथा राउंड : टॉमी पॉल को रोमांचक मुकाबले में 7-6, 6-4, 7-5 से हराया। क्वार्टरफाइनल: एलेक्स डे मिनॉर को सीधे सेट में 7-5, 6-2, 6-1 से हराया। सेमीफाइनल: अलेक्जेंडर ज्वेरेव को कड़े मुकाबले में 6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5 से हराकर फाइनल में जगह बनाई।

दिग्गज जोकोविच के सफर पर एक नजर पहला राउंड: पेड्रो मार्टिनेज को 6-3, 6-2, 6-2 से हराया। दूसरा राउंड: फ्रांसेस्को माएस्ट्रेली को 6-3, 6-2, 6-2 से शिकस्त दी। तीसरा राउंड: बोटिक वैन डे जैंड्सचुल्प को 6-3, 6-4, 7-6 से मात दी। चौथा राउंड : जैकब मेंशिक ने मुकाबला नहीं खेला और वॉकओवर ले लिया। क्वार्टरफाइनल: लोरेंजो मुसेट्टी के साथ मुकाबला भी वॉकओवर में समाप्त हुआ। मुसेट्टी 4-6, 6-3, 3-1 से आगे थे। सेमीफाइनल: जेनिक सिनर को 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4 से हराकर फाइनल में जगह बनाई।

Advertisement

खिताब अल्कराज के ट्रॉफी पर एक नजर अल्कराज ने 7वां ग्रैंड स्लैम जीता है। इससे पहले वह लगातार 2 बार (2023 और 2024) विंबलडन अपने नाम कर चुके हैं। साल 2022 और 2025 में उन्होंने यूएस ओपन टेनिस की ट्रॉफी अपने नाम की थी। साल 2024 में उन्होंने फाइनल मुकाबले में अलेक्जेंडर जवेरेव को फाइनल में हराकर फ्रेंच ओपन का खिताब जीता था। 2025 का फ्रेंच ओपन भी इसी खिलाड़ी ने जीता था। पिछले साल का ऑस्ट्रेलिया ओपन फाइनल अल्कराज सिनर के खिलाफ हार गए थे।

Advertisement