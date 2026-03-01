ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने तीसरे वनडे में भारत को हराते हुए सीरीज को क्लीन स्वीप किया  

लेखा-जोखा मैच का लेखा-जोखा मैच में भारतीय महिला टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका ये फैसला गलत साबित हुआ। ऑस्ट्रेलिया के लिए अपना आखिरी वनडे मुकाबला खेल रहीं एलिसा हीली (158 रन) ने शानदार शतकीय पारी खेली। उनके अलावा बेथ मूनी (106) के बल्ले से भी शतक निकला। जॉर्जिया वोल ने 62 रन की पारी खेली। जवाब में भारतीय टीम का कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया। अलाना किंग ने सबसे ज्यादा 4 विकेट चटकाए।

शतक हीली ने जड़ा वनडे करियर का 8वां शतक हीली ने 98 गेंदों का सामना किया और 158 रन बनाए। उनके बल्ले से 27 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 161.22 की रही। यह उनके वनडे करियर का 8वां और भारत के खिलाफ तीसरा शतक रहा, जिसे उन्होंने 79 गेंदों में पूरा किया। उन्होंने 126 मैचों में 37.02 के औसत से 3,777 रन बनाए। उनकी स्ट्राइक रेट 100.69 की है, जो 1,700 से अधिक रन बनाने वाली किसी भी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों में सबसे अधिक है।

तीसरा मूनी ने भारतीय टीम के खिलाफ वनडे करियर का तीसरा शतक जड़ा मुनी ने 84 गेंदों का सामना किया और 106 रन बनाए। उनके बल्ले से 10 चौके और 1 छक्का निकला। उनकी स्ट्राइक रेट 126.19 की रही। ये उनके वनडे करियर का छठा और भारतीय टीम के खिलाफ तीसरा शतक रहा। उन्होंने 82 गेंदों का सामना कर शतक पूरा किया। उन्होंने भारत के खिलाफ 23 मैच खेले हैं और इसकी 21 पारियों में 5 बार नाबाद रहते हुए 58.68 की उम्दा औसत के साथ 939 रन बनाने में सफल रहीं हैं।

