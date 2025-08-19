ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका: कगिसो रबाडा चोट के कारण वनडे सीरीज से हुए बाहर
क्या है खबर?
दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के प्रमुख तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा टखने की चोट के कारण ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। 30 वर्षीय इस तेज गेंदबाज के दाहिने टखने में सूजन थी और सोमवार को किए गए स्कैन में चोट की पुष्टि हुई है। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड (CSA) ने घोषणा की है कि रबाडा अपने मेडिकल स्टाफ की देखरेख में ऑस्ट्रेलिया में रिहैब करेंगे। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
आंकड़े
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रबाडा के आंकड़े
रबाडा ने 2016 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली बार वनडे खेला था। ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ उन्होंने 16 मैचों में 25.50 की औसत से 30 विकेट लिए हैं। इस बीच उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 54 रन देते हुए 4 विकेट लेना रहा है। अपने वनडे करियर में उन्होंने अब तक 106 मैच खेले हैं, जिसमें 27.45 की औसत के साथ 168 विकेट लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 16 रन देते हुए 6 विकेट लेना रहा है।
प्लेइंग इलेवन
पहले वनडे के लिए दक्षिण अफ्रीका की प्लेइंग इलेवन
रबाडा की गैर मौजूदगी में केर्न्स में खेले जा रहे पहले वनडे मैच के लिए दक्षिण अफ्रीका ने लुंगी एनगिडी, नांद्रे बर्गर और वियान मुल्डर की तेज गेंदबाजी तिकड़ी को चुना है। पहले वनडे के लिए प्लेइंग इलेवन: एडेन मार्करम, रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), तेम्बा बावुमा (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्जके, ट्रिस्टन स्टब्स, डेवाल्ड ब्रेविस, वियान मुल्डर, केशव महाराज, प्रेनेलन सुब्रायेन, नंद्रे बर्गर, लुंगी एनगिडी।
ब्रेविस
ब्रेविस ने किया अपना वनडे डेब्यू
ब्रेविस को पहली बार वनडे टीम की प्लेइंग इलेवन में मौका मिला है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 20 ओवरों की सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया और 90 की औसत और 200 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से कुल 180 रन बनाए थे। उन्होंने दूसरे टी-20 मैच में नाबाद 125 रन बनाए थे। 22 वर्षीय ब्रेविस दक्षिण अफ्रीका की ओर से टी-20 अंतरराष्ट्रीय में शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए थे।