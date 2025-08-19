वनडे सीरीज से बाहर हुए रबाडा (तस्वीर: एक्स/@ICC)

ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका: कगिसो रबाडा चोट के कारण वनडे सीरीज से हुए बाहर

लेखन अंकित पसबोला 10:33 am Aug 19, 202510:33 am

क्या है खबर?

दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के प्रमुख तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा टखने की चोट के कारण ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। 30 वर्षीय इस तेज गेंदबाज के दाहिने टखने में सूजन थी और सोमवार को किए गए स्कैन में चोट की पुष्टि हुई है। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड (CSA) ने घोषणा की है कि रबाडा अपने मेडिकल स्टाफ की देखरेख में ऑस्ट्रेलिया में रिहैब करेंगे। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।