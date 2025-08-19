एशिया कप 2025: पाकिस्तान की टीम, शेड्यूल, इतिहास और अन्य प्रमुख जानकारी 

इस बार एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर से होगी, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपने अभियान का आगाज ओमान के खिलाफ 12 सितंबर को होने वाले मुकाबले से करेगी। आगामी संस्करण में पाकिस्तानी टीम की कमान सलमान आगा संभालेंगे। टी-20 प्रारूप में होने वाले अगले संस्करण के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने बाबर आजम और मोहम्म्मद रिजवान को नहीं चुना है। आइए टीम के इतिहास, शेड्यूल और अन्य जानकारी के बारे में जानते हैं।

टीम ग्रुप-A में भारत के साथ मौजूद है पाकिस्तानी टीम एशिया कप के लिए पाकिस्तान की टीम: सलमान आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारीस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, सैम अय्यूब, सलमान मिर्जा, शाहीन अफरीदी और सुफयान मोकीम। एशिया कप के ग्रुप-A में भारत, पाकिस्तान, UAE और ओमान की टीमें हैं। ग्रुप-B में बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान क्रिकेट टीम और हांगकांग की टीमें हैं।

शेड्यूल 12 सितंबर को अपना पहला मैच खेलेगी पाकिस्तानी टीम एशिया कप में पाकिस्तान का पहला मुकाबला 12 सितंबर को ओमान से होगा। इसके बाद 14 सितंबर को बहुप्रतीक्षित भिड़ंत भारत और पाकिस्तान के बीच होगी। 17 सितंबर को पाकिस्तान का सामना UAE से होगा। इस ग्रुप की शीर्ष-2 टीमें अगले चरण में प्रवेश करेंगी। बता दें कि 20 से 26 सितंबर तक सुपर-4 के मुकाबले अबू धाबी और दुबई में खेले जाएंगे। आखिर में 28 सितंबर को फाइनल मुकाबला होगा।

टी-20 टी-20 प्रारूप में खेले गए एशिया कप में ऐसा रहा पाकिस्तान का प्रदर्शन अब तक 2 बार एशिया कप का आयोजन टी-20 प्रारूप में किया गया है, जिसमें पाकिस्तान कभी खिताब नहीं जीत सकी है। 2016 के संस्करण में पाकिस्तानी टीम ने 4 में से 2 मैच (UAE और श्रीलंका के खिलाफ) जीते थे और टीम फाइनल में भी नहीं पहुंच सकी थी। इसके बाद 2022 में पाकिस्तानी टीम उपविजेता रही थी। उस संस्करण के फाइनल में पाकिस्तान को श्रीलंका के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था।

जानकारी 2 बार वनडे प्रारूप में खेले गए एशिया कप को जीत चुका है पाकिस्तान पाकिस्तान ने एशिया कप के इतिहास में 2 बार खिताब जीते हैं। 2000 और 2012 में पाकिस्तानी टीम विजेता बनी थी। ये दोनों संस्करण 50 ओवर प्रारूप में खेले गए थे।