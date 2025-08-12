डेवाल्ड ब्रेविस टी-20 अंतरराष्ट्रीय में शतक लगाने वाले सबसे युवा दक्षिण अफ्रीकी बने, ये रिकॉर्ड्स बनाए
क्या है खबर?
दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के युवा बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में शानदार शतक (125*) जड़ा। यह उनके युवा करियर का पहला शतक है। यह ऑस्ट्रेलिया टीम के विरुद्ध उनका सिर्फ चौथा ही मैच है, जिसमें उन्होंने शतक जड़कर अपनी काबिलियत दिखाई है। वह दक्षिण अफ्रीका से दूसरा सबसे तेज शतक (41 गेंदों में) लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। आइए उनकी पारी पर एक नजर डालते हैं।
पारी
जोरदार रही ब्रेविस की पारी
डार्विन के मैदान पर दक्षिण अफ्रीका ने जब 44 रन के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट खोया, तब ब्रेविस क्रीज पर उतरे। उन्होंने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 25 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। इस बीच उन्होंने ग्लेन मैक्सवेल के एक ओवर में 3 छक्के भी लगाए। बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपनी पारी को शतक में तब्दील किया। उन्होंने ट्रिस्टन स्टब्स के साथ मिलकर 126 रन की साझेदारी भी की।
रिकॉर्ड्स
दक्षिण अफ्रीका से दूसरा सबसे तेज शतक
ब्रेविस ने 41 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। वह डेविड मिलर के बाद प्रोटियाज टीम से दूसरा सबसे तेज शतक जड़ने वाले खिलाड़ी बने हैं। बता दें कि मिलर ने सिर्फ 35 गेंदों में शतक लगाया था। ब्रेविस ने इस मामले में क्विंटन डिकॉक को पीछे छोड़ा। गौरतलब हो कि डिकॉक ने 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच में सिर्फ 43 गेंदों में अपना शतक पूरा किया था।
युवा
शतक जड़ने वाले सबसे युवा दक्षिण अफ्रीकी बने ब्रेविस
22 वर्षीय ब्रेविस दक्षिण अफ्रीका की ओर से टी-20 अंतरराष्ट्रीय में शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने रिचर्ड लेवी का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 24 साल की उम्र में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ (2012 में) शतक लगाया था। इस सूची में तीसरे पायदान पर मिलर हैं, जिन्होंने 28 साल की उम्र में बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाफ (2017 में) शतक लगाया था।
अन्य रिकॉर्ड्स
ब्रेविस ने बनाए ये अन्य रिकॉर्ड्स
ब्रेविस 56 गेंदों में 12 चौकों और 8 छक्के की मदद से 125 रन बनाकर नाबाद रहे। वह ऑस्ट्रेलिया की धरती पर सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने शेन वाटसन (124*) का रिकॉर्ड तोड़ा। ब्रेविस ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध सर्वोच्च शतकीय पारी खेलने वाले खिलाड़ी बने। उन्होंने रुतुराज गायकवाड़ (123 रन, 2023) को पीछे छोड़ा। वह दक्षिण अफ्रीका की ओर से टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर वाले बल्लेबाज बने। उन्होंने फाफ डु प्लेसिस (119) को पीछे छोड़ा।
दक्षिण अफ्रीका
दक्षिण अफ्रीका ने बनाया विशाल स्कोर
ब्रेविस के शतक की मदद से दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर के बाद 7 विकेट खोकर 218 रन बनाए। ब्रेविस के अलावा स्टब्स ने 22 गेंदों में 3 चौकों की मदद से 31 रन की पारी खेली। इनके अलावा कोई अन्य दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज कोई बड़ी पारी नहीं खेल सका। ऑस्ट्रेलिया की ओर से बेन ड्वार्शुइस और ग्लेन मैक्सवेल ने 2-2 विकेट चटकाए।