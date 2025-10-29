सूर्यकुमार यादव ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में पूरे किए 150 छक्के, रोहित के बाद दूसरे भारतीय बने

सूर्यकुमार ने अपने करियर की 86 पारी के दौरान 1,649 गेंदों का सहारा लेते हुए अपने 150 छक्के पूरे किए। वह दूसरे सबसे तेज 150 छक्के पूरे करने वाले बल्लेबाज बने। उनसे आगे UAE के मुहम्मद वसीम हैं, जिन्होंने 66वीं पारी की 1,543 गेंदों में ये आंकड़ा छूआ था। सूर्यकुमार 150 छक्के पूरे करने वाले रोहित, वसीम, मार्टिन गुप्टिल और जोस बटलर के बाद 5वें बल्लेबाज बने।

करियर

शानदार चल रहा है सूर्यकुमार का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर

सूर्यकुमार ने साल 2021 में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत की थी। वह अब तक 90 टी-20 मैच खेल चुके हैं, जिसकी 85 पारियों में लगभग 37 की औसत के साथ 2,600 से अधिक रन अपने नाम कर चुके हैं। इस बीच उनका सर्वोच्च स्कोर 117 रन का रहा है। वह 4 शतक के अलावा 21 अर्धशतक भी अपने नाम कर चुके हैं।