सूर्यकुमार यादव ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में पूरे किए 150 छक्के, रोहित के बाद दूसरे भारतीय बने
क्या है खबर?
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज के पहले टी-20 मैच में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अहम उपलब्धि हासिल की। दरअसल, उन्होंने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में अपने 150 छक्के पूरे किए। रोहित शर्मा के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाले वह दूसरे भारतीय बन गए हैं। सुर्यकुमार ने कैनबरा के मनुका ओवल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में अपना दूसरा छक्का लगाकर यह उपलब्धि हासिल की।
आंकड़े
सूर्यकुमार ने पूरे किए दूसरे सबसे तेज 150 छक्के
सूर्यकुमार ने अपने करियर की 86 पारी के दौरान 1,649 गेंदों का सहारा लेते हुए अपने 150 छक्के पूरे किए। वह दूसरे सबसे तेज 150 छक्के पूरे करने वाले बल्लेबाज बने। उनसे आगे UAE के मुहम्मद वसीम हैं, जिन्होंने 66वीं पारी की 1,543 गेंदों में ये आंकड़ा छूआ था। सूर्यकुमार 150 छक्के पूरे करने वाले रोहित, वसीम, मार्टिन गुप्टिल और जोस बटलर के बाद 5वें बल्लेबाज बने।
करियर
शानदार चल रहा है सूर्यकुमार का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर
सूर्यकुमार ने साल 2021 में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत की थी। वह अब तक 90 टी-20 मैच खेल चुके हैं, जिसकी 85 पारियों में लगभग 37 की औसत के साथ 2,600 से अधिक रन अपने नाम कर चुके हैं। इस बीच उनका सर्वोच्च स्कोर 117 रन का रहा है। वह 4 शतक के अलावा 21 अर्धशतक भी अपने नाम कर चुके हैं।
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
Milestone unlocked 🔓— BCCI (@BCCI) October 29, 2025
1️⃣5️⃣0️⃣ sixes and counting for Captain @surya_14kumar in T20Is 🔥
Updates ▶️ https://t.co/VE4FvHCa1u#TeamIndia | #AUSvIND pic.twitter.com/wyLphOxwII