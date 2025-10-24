ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत: तीसरे वनडे मैच का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
क्या है खबर?
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम और भारतीय क्रिकेट टीम के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला शनिवार (25 अक्टूबर) को खेला जाएगा। सीरीज में कंगारू टीम 2-0 की अजेय बढ़त ले चुकी है। दूसरे मुकाबले में उसे 2 विकेट से जीत मिली थी। ऐसे में आखिरी वनडे में शुभमन गिल की टीम क्लीन स्वीप से बचने और सम्मान बचाने के लिए मैदान पर उतरेगी। आइए तीसरे मुकाबले के प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण बातों पर एक नजर डालते हैं।
हेड-टू-हेड
भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा है भारी
वनडे प्रारूप में दोनों के बीच कुल 154 मैच खेले गए हैं, जिसमें से 86 में ऑस्ट्रेलिया और 58 में भारत को जीत मिली है। भारत में खेले गए 72 मुकाबलों में 34 में ऑस्ट्रेलिया और 33 में भारतीय टीम को जीत मिली है। ऑस्ट्रेलिया में खेले गए 56 मुकाबलों में 40 में कंगारू और 14 में भारत को जीत मिली है। तटस्थ स्थान पर 26 मैचों में से 11 में भारत और 12 में ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली है।
प्लेइंग इलेवन
भारतीय टीम में हो सकता है बड़ा बदलाव
आखिरी वनडे में भारतीय टीम में बड़ा बदलाव हो सकता है। पहले 2 वनडे मुकाबले में प्लेइंग इलेवन से बाहर रहे कुलदीप यादव को मौका मिल सकता है। हर्षित राणा की जगह प्रसिद्द कृष्णा को भी मौका मिल सकता है। विराट कोहली से आखिरी वनडे मुकाबले में एक बड़ी पारी की उम्मीद होगी। संभावित एकादश: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, नितीश रेड्डी, कुलदीप यादव, प्रसिद्द कृष्णा, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह।
टीम
ऐसी हो सकती है ऑस्ट्रेलिया की टीम
दूसरे वनडे में मिली जीत के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम अपनी प्लेइंग इलेवन में ज्यादा बदलाव नहीं करना चाहेगी। टीम ने पिछले मुकाबले में 3 बदलाव किए थे। ट्रेविस हेड अभी तक इस सीरीज में बड़ी पारी नहीं खेल पाए हैं। ऐसे में उनसे एक शानदार पारी की उम्मीद होगी। संभावित एकादश: मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रेविस हेड, मैथ्यू शॉर्ट, मैट रेनशॉ, एलेक्स केरी (विकेटकीपर), कूपर कॉनॉली, मिचेल ओवेन, जेवियर बार्टलेट, मिचेल स्टार्क, एडम जैम्पा और जोश हेजलवुड।
नजरें
इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी नजरें
भारत के लिए गिल ने पिछले 10 मैचों में 51.78 की औसत से 466 रन बनाए हैं। श्रेयस ने पिछले 10 मैचों में 49.06 की औसत से 496 रन अपने नाम किए हैं। इसी तरह अक्षर ने पिछले 10 मैचों में 10 विकेट चटकाए हैं। ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए मार्श ने पिछले 5 मैचों में 65.75 की औसत से 263 रन बनाए हैं। इसी तरह गेंदबाजी में जैम्पा ने पिछले 9 मैच में 16 विकेट अपने नाम किए हैं।
जानकारी
कब और कहां देखें मैच?
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये मुकाबला सिडनी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार सुबह 9 बजे से खेला जाएगा। भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और जियोहॉटस्टार ऐप पर इसका सीधा प्रसारण देखा जा सकता है।