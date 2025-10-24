ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत: तीसरे वनडे मैच का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

हेड-टू-हेड भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा है भारी वनडे प्रारूप में दोनों के बीच कुल 154 मैच खेले गए हैं, जिसमें से 86 में ऑस्ट्रेलिया और 58 में भारत को जीत मिली है। भारत में खेले गए 72 मुकाबलों में 34 में ऑस्ट्रेलिया और 33 में भारतीय टीम को जीत मिली है। ऑस्ट्रेलिया में खेले गए 56 मुकाबलों में 40 में कंगारू और 14 में भारत को जीत मिली है। तटस्थ स्थान पर 26 मैचों में से 11 में भारत और 12 में ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली है।

नजरें इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी नजरें भारत के लिए गिल ने पिछले 10 मैचों में 51.78 की औसत से 466 रन बनाए हैं। श्रेयस ने पिछले 10 मैचों में 49.06 की औसत से 496 रन अपने नाम किए हैं। इसी तरह अक्षर ने पिछले 10 मैचों में 10 विकेट चटकाए हैं। ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए मार्श ने पिछले 5 मैचों में 65.75 की औसत से 263 रन बनाए हैं। इसी तरह गेंदबाजी में जैम्पा ने पिछले 9 मैच में 16 विकेट अपने नाम किए हैं।