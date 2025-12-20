एशेज सीरीज 2025-26, एडिलेड टेस्ट: ऑस्ट्रेलिया ने बढ़ाया जीत की ओर कदम, ऐसा रहा चौथा दिन 

एशेज सीरीज 2025-26 के तीसरे एडिलेड टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने जीत की ओर कदम बढ़ाया है। दरअसल, मुकाबले में जीत के लिए मिले 435 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने चौथे दिन के खेल की समाप्ति तक दूसरी पारी में 207/6 का स्कोर बनाया है। बता दें कि इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में 349/10 रन बनाए थे। आइए आज के खेल पर एक नजर डालते हैं।

ऑस्ट्रेलिया ऐसी रही ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी कल के स्कोर 271/4 से आगे खेलने उतरी कंगारू टीम को ट्रेविस हेड के रूप में आज पहला झटका लगा। तीसरे दिन तक 142 रन बनाने वाले हेड 170 रन की पारी खेलकर आउट हुए। इसके बाद एलेक्स कैरी भी 72 रन बनाकर आउट हुए। इन दोनों के विकेट के पतन के बाद मेजबान टीम 84.4 ओवरों में सिमट गई। इंग्लैंड से जोश टंग ने 4 सफलताएं हासिल की, जबकि ब्रायडन कार्स ने 3 विकेट चटकाए।

हेड हेड ने पूरे किए अपने 12,000 प्रथम श्रेणी रन ऑस्ट्रेलिया से पारी की शुरुआत करने आए हेड 16 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 170 रन बनाकर आउट हुए। इस बीच उन्होंने अपने प्रथम श्रेणी करियर के 12,000 रन पूरे किए। हेड ने अपने प्रथम श्रेणी करियर में कुल 177 मैच खेले हैं, जिसकी 316 पारियों में लगभग 40 की औसत के साथ 12,000 से अधिक रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 223 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 26 शतक और 64 अर्धशतक लगाए हैं।

Advertisement

इंग्लैंड दूसरी पारी में भी इंग्लैंड ने गंवाए निरंतर विकेट इंग्लैंड की चौथी और अपनी दूसरी पारी में भी खराब शुरुआत रही। बेन डकेट (4) और ओली पोप (17) जल्दी आउट हो गए। इसके बाद रूट (39) और ब्रूक (30) अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर सके। निरंतर गिर रहे विकेटों के बीच क्रॉली ने अर्धशतक (85) लगाया। कप्तान बेन स्टोक्स भी टीम को संकट से निकालने में नाकाम रहे और सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।

Advertisement

जैक क्रॉली जैक क्रॉली ने खेली संघर्षपूर्ण पारी इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी के दौरान सिर्फ 31 रन तक अपने 2 विकेट गंवा दिए थे। ऐसे में सलामी बल्लेबाज क्रॉली ने पारी को स्थिरता देने का प्रयास किया। उन्होंने जो रूट (39) के साथ 78 रन और हैरी ब्रूक (30) के साथ 68 रन की उपयोगी साझेदारियां की। एक छोर से निरंतर रन बनाते हुए क्रॉली शतक से चूक गए। वह 85 रन की पारी खेलकर नाथन लियोन का शिकार बने।