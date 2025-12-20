एडिलेड टेस्ट: ट्रेविस हेड ने पूरे किए 12,000 प्रथम श्रेणी रन, जानिए उनके आंकड़े

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने एडिलेड ओवल में चल रहे तीसरे एशेज टेस्ट की तीसरी पारी में शानदार 170 रनों की पारी खेली। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने पारी की शुरुआत करते हुए ये बड़ा शतक लगाया और अपनी टीम को मैच में मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। अपनी पारी के दौरान हेड ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 12,000 रन भी पूरे किए। इस बीच उनके आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी जोरदार रही हेड की पारी ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में शुरुआत अच्छी नहीं रही। टीम के 45 रन तक 2 विकेट गिर गए, लेकिन हेड ने एक छोर संभाले रखा और उस्मान ख्वाजा (40) के साथ तीसरे विकेट के लिए 86 रन की अहम साझेदारी कर टीम को मुश्किल से निकाला। उन्होंने शतक लगाया और ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में सभी विकेट खोकर 349 रन बनाए। हेड 16 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 170 रन बनाकर आउट हुए।

जानकारी हेड ने एडिलेड में लगाया अपना चौथा टेस्ट शतक हेड का एडिलेड के मैदान पर यह चौथा शतक है। यहां उनसे अधिक टेस्ट शतक माइकल क्लार्क (7) और रिकी पोंटिंग (6) ने बनाए हैं। उनके नाम यहां 2 अर्धशतक भी हैं।

करियर शानदार रहा है हेड का प्रथम श्रेणी करियर हेड ने अपने प्रथम श्रेणी करियर में कुल 177 मैच खेले हैं, जिसकी 316 पारियों में लगभग 40 की औसत के साथ 12,000 से अधिक रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 223 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 26 शतक और 64 अर्धशतक लगाए हैं। वह 1,500 से भी ज्यादा चुके लगा चुके हैं। क्रिकइंफो के मुताबिक, उन्होंने अपने प्रथम श्रेणी क्रिकेट करियर की शुरुआत 2012 में की थी।

