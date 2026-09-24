दक्षिण अफ्रीका ने पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया को हराया, ये बने रिकॉर्ड्स

ब्रीट्जके नंबर-4 पर बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में शतक लगाने वाले 5वें बल्लेबाज बने।

उनसे पहले एबी डिविलियर्स (136* रन, हरारे, 2014), रिले रूसो (122 रन, केप टाउन, 2016), फाफ डु प्लेसिस (125 रन, होबार्ट, 2018) और एडेन मार्कराम (102* रन, पोटचेफस्ट्रूम, 2023) ऐसा कर चुके हैं।

ब्रीट्ज डरबन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक लगाने वाले तीसरे दक्षिण अफ्रीकी बने।

इससे पहले 2006 में बोएटा डिपेनार (101) और 2016 में डेविड मिलर (118*) ने शतक लगाए थे।