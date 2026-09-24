दक्षिण अफ्रीका ने पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया को हराया, ये बने रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम ने सीरीज के पहले वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को 67 रन से हराते हुए बढ़त हासिल की। डरबन में खेले गए मैच में मेजबान टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 297/8 का स्कोर बनाया, जिसमें मैथ्यू ब्रीट्जके का शतक (112) शामिल रहा। जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम कप्तान मिचेल मार्श (60) की पारी के बावजूद 230 रन पर सिमट गई। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।
लेखा-जोखा
इस तरह से जीती दक्षिण अफ्रीकी टीम
दक्षिण अफ्रीका से क्विंटन डिकॉक (14) और टोनी जोरजी (0) जल्दी आउट हुए। इसके बाद कप्तान तेम्बा बावुमा (30) भी बड़ी पारी नहीं खेल सके।
संकट की घड़ी में ब्रीट्जके ने शतक लगाया और मार्को यानसेन (75) ने टीम का स्कोर 300 के करीब पहुंचाया।
जवाब में मार्श (60) और ट्रेविस हेड (36) ने अच्छी शुरुआत दिलाई।
इसके बाद कूपर कोनोली (38) और मैट रेनशॉ (44) ने संघर्ष किया, लेकिन जीत नहीं दिला सके।
मैथ्यू ब्रीट्जके
मैथ्यू ब्रीट्जके ने लगाया अपना दूसरा शतक
दक्षिण अफ्रीका ने जब 29 रन के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट खोया, तब ब्रीट्जके क्रीज पर आए।
उन्होंने बावुमा के साथ मिलकर 54 रन की साझेदारी की। इसके बाद उन्होंने यानसेन के साथ मिलकर 107 रन की साझेदारी निभाई।
एक छोर से टिककर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 100 गेंदों में अपना शतक पूरा किया।
वह 106 गेंदों में 14 चौकों और 2 छक्कों की बदौलत 112 रन बनाकर आउट हुए।
आंकड़े
नंबर-4 पर शतक लगाने वाले 5वें दक्षिण अफ्रीकी बने ब्रीट्जके
ब्रीट्जके नंबर-4 पर बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में शतक लगाने वाले 5वें बल्लेबाज बने।
उनसे पहले एबी डिविलियर्स (136* रन, हरारे, 2014), रिले रूसो (122 रन, केप टाउन, 2016), फाफ डु प्लेसिस (125 रन, होबार्ट, 2018) और एडेन मार्कराम (102* रन, पोटचेफस्ट्रूम, 2023) ऐसा कर चुके हैं।
ब्रीट्ज डरबन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक लगाने वाले तीसरे दक्षिण अफ्रीकी बने।
इससे पहले 2006 में बोएटा डिपेनार (101) और 2016 में डेविड मिलर (118*) ने शतक लगाए थे।
यानसेन
यानसेन ने लगाया अर्धशतक
दक्षिण अफ्रीका ने जब 168 रन के स्कोर पर अपना 5वां विकेट खोया, तब यानसेन क्रीज पर आए। उन्होंने 46 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया।
तेजी से रन बटोर रहे यानसेन 59 गेंदों में 75 रन बनाकर आउट हुए।
यानसेन का 75 रन का स्कोर, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नंबर-7 या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए किसी दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है।
उनसे आगे 2002 में जोहान्सबर्ग में लांस क्लूजनर का 83 रन का स्कोर है।
मार्श
मार्श ने लगाया अर्धशतक
मार्श ने दूसरे ओवर में मार्को जानसेन के खिलाफ 2 छक्के लगाए। इसके बाद उन्होंने गेराल्ड कोएत्जी के ओवर में भी आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करना जारी रखा।
मार्श के बल्ले से रन बरसते रहे और उन्होंने 9वें ओवर में एक छक्के के साथ 31 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया।
उन्होंने उसी ओवर में कॉर्बिन बॉश को एक और छक्का मारा, लेकिन फिर महाराज ने उनकी पारी का अंत कर दिया। वह 36 गेंदों में 60 रन बनाकर आउट हुए।
जानकारी
महाराज ने लिए 4 विकेट
दक्षिण अफ्रीका की ओर से केशव महाराज सबसे सफल गेंदबाज रहे। इस अनुभवी स्पिनर ने 9.2 ओवर में 20 रन देते हुए 4 विकेट लिए। उन्होंने अब तक 57 वनडे में 29.76 की औसत से 77 विकेट लिए हैं।