एशियाई खेल 2026: प्राची चौधरी ने 400 मीटर दौड़ में जीता कांस्य पदक

एशियाई खेल 2026: प्राची चौधरी ने 400 मीटर दौड़ में जीता कांस्य पदक
क्या है खबर?
जापान में खेले जा रहे एशियाई खेल 2026 में भारत की प्राची चौधरी ने महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 53.21 सेकंड के समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। इसी स्पर्धा में भारत की किरन पदक नहीं जीत सकी और फाइनल में 5वें स्थान पर समाप्त हुई। यह आइची-नागोया एशियाई खेलों में भारत का कुल 30वां पदक है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
प्रदर्शन
साल्वा ईद नासेर ने गेम्स रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण जीता
बहरीन की साल्वा ईद नासेर को फाइनल में किसी अन्य खिलाड़ी से चुनौती नहीं मिल सकी। उन्होंने 49.20 सेकंड के साथ स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने इस स्पर्धा का नया गेम्स रिकॉर्ड भी स्थापित किया।
ईरान की जहरा जरेई मनौजन ने 52.38 सेकंड के समय के साथ रजत पदक जीता।
भारत की अन्य खिलाड़ी किरन ने 53.41 सेकंड के साथ 5वां स्थान हासिल किया।
साउथ कोरिया की सियोयोन किम चौथे स्थान पर रही।
पदक
भारत ने जीता कुल 30वां पदक
भारत ने आइची-नागोया एशियाई खेलों में अब तक कुल 30 पदक जीत लिए हैं। इस बीच 4 स्वर्ण के अलावा 12 रजत और 14 कांस्य पदक जीते हैं।
एशियाई खेल 2026 में भारत ने पुरुष और महिला कबड्डी टीमों ने स्वर्ण जीते थे।
इससे पहले भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने और निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम में स्वर्ण पदक जीते थे।