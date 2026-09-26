प्राची चौधरी ने जीता कांस्य पदक

एशियाई खेल 2026: प्राची चौधरी ने 400 मीटर दौड़ में जीता कांस्य पदक

लेखन अंकित पसबोला 06:36 pm Sep 26, 202606:36 pm

क्या है खबर?

जापान में खेले जा रहे एशियाई खेल 2026 में भारत की प्राची चौधरी ने महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 53.21 सेकंड के समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। इसी स्पर्धा में भारत की किरन पदक नहीं जीत सकी और फाइनल में 5वें स्थान पर समाप्त हुई। यह आइची-नागोया एशियाई खेलों में भारत का कुल 30वां पदक है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।