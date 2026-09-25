(तस्वीर: एक्स/@SportsArena1234)

एशियाई खेल 2026: निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने मिलकर जीता स्वर्ण पदक

लेखन अंकित पसबोला 09:26 am Sep 25, 202609:26 am

क्या है खबर?

जापान में जारी एशियाई खेल 2026 में भारत को दूसरा स्वर्ण पदक मिला है। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम फाइनल में कुल 484.6 के स्कोर के साथ पहला स्थान हासिल किया। इस स्पर्धा का रजत पदक दक्षिण कोरिया (478) को और कांस्य पदक ईरान (415.8) के खाते में गया। आइची-नागोया एशियाई खेलों में यह भारत का कुल 18वां पदक है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।