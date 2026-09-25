एशियाई खेल 2026: निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने मिलकर जीता स्वर्ण पदक
क्या है खबर?
जापान में जारी एशियाई खेल 2026 में भारत को दूसरा स्वर्ण पदक मिला है। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम फाइनल में कुल 484.6 के स्कोर के साथ पहला स्थान हासिल किया। इस स्पर्धा का रजत पदक दक्षिण कोरिया (478) को और कांस्य पदक ईरान (415.8) के खाते में गया। आइची-नागोया एशियाई खेलों में यह भारत का कुल 18वां पदक है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
प्रदर्शन
शानदार रहा भारतीय निशानेबाजों का प्रदर्शन
स्टेज-1 के पहली 3 सीरीज में भारतीय टीम के स्कोर 103.0, 202.4 और 303.5 के रहे।
भारत की तुलना में कोरिया के स्कोर क्रमशः 98.1, 201.2 और 300.2 के रहे।
इसके बाद स्टेज-2 के सीरीज में भारत ने 364.7, 424.9 और 484.6 के स्कोर के साथ स्वर्ण सुनिश्चित किया।
कोरिया पूरे मुकाबले में एक भी बार भारत के स्कोर की बराबरी नहीं कर सका और उन्होंने रजत से संतोष किया।
रिकॉर्ड
एशियाई रिकॉर्ड के साथ भारतीय टीम ने जीता स्वर्ण
भारतीय जोड़ी ने 484.6 के स्कोर के साथ एशियाई रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। इससे पहले यह रिकॉर्ड उज्बेकिस्तान के मुखम्मद कमालोव और निगिना सैदकुलोवा के नाम था, जिन्होंने इस साल की शुरुआत में 481.3 का स्कोर बनाया था।
कमलजीत, जिन्हें इस स्पर्धा के ठीक पहले केदारलिंग बालकृष्ण उचागनवे की जगह शामिल किया गया था, उन्होंने अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया।
कमलजीत का फॉर्म बेहतर था, इसलिए आखिरी पल में बदलाव किया गया था।