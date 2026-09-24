एशियाई खेल 2026: एथलेटिक्स में भारत ने जीते 2 पदक, सीमा कुमारी को मिला कांस्य
क्या है खबर?
जापान में खेले जा रहे एशियाई खेल 2026 में गुरुवार (24 सितंबर) को भारत को एथलेटिक्स में 2 पदक मिले। एम आर पूवम्मा, विशाल टीके, विथ्या रामराज और मनु की मिश्रित रिले टीम ने 4 x 400 मीटर स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम किया। वहीं, सीमा कुमारी ने महिलाओं की 10000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
प्रदर्शन
ऐसा रहा सीमा और भारतीय मिश्रित टीम का प्रदर्शन
सीमा ने 32:50.05 का समय निकाला। बहरीन की विनफ्रेड यावी ने 32:39.18 समय के साथ स्वर्ण जीता।
वहीं और जापान की नोजोमी तनाका ने 32:41.54 समय के साथ रजत पदक जीता।
पूवम्मा, विशाल, रामराज और मनु की मिश्रित रिले टीम ने 4 x 400 मीटर स्पर्धा में 3:14.46 का समय निकाला।
इस स्पर्धा में बहरीन की मिश्रित टीम ने 3:12.87 समय के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया।
ट्विटर पोस्ट
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Bronze for Seema!— Athletics Federation of India (@afiindia) September 24, 2026
Congratulations on clinching the bronze medal in the Women’s 10,000m Final at the Asian Games 2026, clocking 32:50.05.
This medal marks India’s first medal in the event at the Asian Games since 2010.#IndianAthletics #AsianGames #AsianGames2026 #TeamIndia… pic.twitter.com/xItkP0Vjp3
पदक
भारत ने जीते हैं कुल 17 पदक
एशियाई खेल 2026 में भारत ने अब तक कुल 17 पदक जीत लिए हैं, जिसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम द्वारा जीता गया इकलौता स्वर्ण पदक शामिल हैं।
इसके अलावा भारत ने 7 रजत और 9 कांस्य पदक भी जीते हैं।
गुरुवार को भारत के सतनाम सिंह और सलमान खान ने पुरुष डबल स्कल्स नौकायन खेल के फाइनल में तीसरा स्थान हासिल किया और 6:13.25 सेकंड का समय दर्ज किया।
पदक तालिका में फिलहाल भारत 15वें स्थान पर मौजूद है।