एथलेटिक्स में भारत ने जीते 2 पदक (तस्वीर: एक्स/@afiindia)

एशियाई खेल 2026: एथलेटिक्स में भारत ने जीते 2 पदक, सीमा कुमारी को मिला कांस्य

लेखन अंकित पसबोला 08:38 pm Sep 24, 202608:38 pm

क्या है खबर?

जापान में खेले जा रहे एशियाई खेल 2026 में गुरुवार (24 सितंबर) को भारत को एथलेटिक्स में 2 पदक मिले। एम आर पूवम्मा, विशाल टीके, विथ्या रामराज और मनु की मिश्रित रिले टीम ने 4 x 400 मीटर स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम किया। वहीं, सीमा कुमारी ने महिलाओं की 10000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।