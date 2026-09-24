सतनाम सिंह और सलमान खान ने भारत के लिए कांस्य पदक अपने नाम किया (फाइल तस्वीर)

एशियाई खेल 2026: कौन है सतनाम सिंह और सलमान खान, जिन्होंने नौकायन में दिलाया कांस्य पदक?

लेखन आदर्श कुमार 01:56 pm Sep 24, 202601:56 pm

क्या है खबर?

एशियाई खेल 2026 में भारत के सतनाम सिंह और सलमान खान ने गुरुवार को भारत के लिए कांस्य पदक जीता। भारतीय जोड़ी ने पुरुष डबल स्कल्स नौकायन खेल के फाइनल में तीसरा स्थान हासिल किया और 6:13.25 सेकंड का समय दर्ज किया। चीन के यी शुडी और नी यिदे ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जबकि उज्बेकिस्तान के मेखरोजबेक ममतकुलोव और पावेल सोरिन ने रजत पदक जीता। ऐसे में आइए पूरी खबर पर एक नजर डालते हैं।