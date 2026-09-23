एशियाई खेल 2026: अनंतजीत, मैराज और भवतेग की पुरुष स्कीट निशानेबाजी टीम ने जीता कांस्य पदक

भारतीय निशानेबाजी टीम ने 5 राउंड की समाप्ति के बाद तक 346 स्कोर बनाया।

वहीं, कतर की टीम ने 353 के स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता, जबकि कुवैत की टीम ने 348 के स्कोर के साथ रजत पदक अपने नाम किया।

महिलाओं की स्पर्धा में राइजा ढिल्लों, माहेश्वरी चौहान और परिनाज धालीवाल की भारतीय तिकड़ी ने कुल 331 का स्कोर बनाया और स्वर्ण जीतने वाले चीन (357) और रजत जीतने वाले कजाकिस्तान (336) के बाद तीसरे स्थान पर रहीं।