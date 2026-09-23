एशियाई खेल 2026: अनंतजीत, मैराज और भवतेग की पुरुष स्कीट निशानेबाजी टीम ने जीता कांस्य पदक
क्या है खबर?
एशियाई खेल 2026 में भारत की महिला स्कीट निशानेबाजी टीम के बाद पुरुष टीम ने भी कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। जापान के आइची-नागोया एशियाई खेलों में भारत के अनंतजीत सिंह नरुका, मैराज अहमद खान और भवतेग सिंह गिल की तिकड़ी ने तीसरा स्थान हासिल किया। यह इन खेलों में निशानेबाजी में भारत को मिलने वाला कुल 7वां पदक (रजत-4, कांस्य- 3) साबित हुए। आइए उनके प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं।
स्कोर
कतर के निशानेबाजों ने जीता स्वर्ण
भारतीय निशानेबाजी टीम ने 5 राउंड की समाप्ति के बाद तक 346 स्कोर बनाया।
वहीं, कतर की टीम ने 353 के स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता, जबकि कुवैत की टीम ने 348 के स्कोर के साथ रजत पदक अपने नाम किया।
महिलाओं की स्पर्धा में राइजा ढिल्लों, माहेश्वरी चौहान और परिनाज धालीवाल की भारतीय तिकड़ी ने कुल 331 का स्कोर बनाया और स्वर्ण जीतने वाले चीन (357) और रजत जीतने वाले कजाकिस्तान (336) के बाद तीसरे स्थान पर रहीं।
जानकारी
शूट-ऑफ में जीती भारतीय तिकड़ी
भारतीय पुरुष तिकड़ी के साथ-साथ कजाकिस्तान की टीम के भी 5 राउंड के बाद 346 स्कोर था। ऐसे में दोनों टीमों के बराबर स्कोर होने के बाद आखिरकार परिणाम शूट-ऑफ में निकला। भारतीय निशानेबाजों ने दबाव में बेहतर खेल दिखाते हुए पदक सुनिश्चित किया।
प्रदर्शन
अनंतजीत ने व्यक्तिगत स्पर्धा के फाइनल में बनाई जगह
स्कीट स्पर्धा में हर निशानेबाज तय किए गए ज्यादा से ज्यादा 125 अंक हासिल करने की कोशिश करता है।
अनंतजीत ने 119 के स्कोर के साथ व्यक्तिगत स्पर्धा फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। उन्होंने 5वें स्थान पर रहते हुए फाइनल में जगह बनाई।
वहीं मैराज 116 के स्कोर के साथ 12वें स्थान पर जबकि भवतेग 111 के स्कोर के साथ 29वें स्थान पर रहे और व्यक्तिगत स्पर्धा के फाइनल में जगह नहीं बना सके।
ट्विटर पोस्ट
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𝐒𝐤𝐞𝐞𝐭 𝐌𝐞𝐧 𝐓𝐞𝐚𝐦 𝐛𝐚𝐠𝐬 𝐁𝐫𝐨𝐧𝐳𝐞 𝐚𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐀𝐬𝐢𝐚𝐧 𝐆𝐚𝐦𝐞𝐬! 🎯— THE NRAI (@OfficialNRAI) September 23, 2026
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पदक तालिका
भारत ने जीत लिए हैं कुल 11 पदक
एशियाई खेल 2026 में भारत ने अब तक कुल 11 पदक जीत लिए हैं, जिसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम द्वारा जीता गया इकलौता स्वर्ण पदक शामिल हैं। इसके अलावा भारत ने 5 रजत पर 5 ही कांस्य पदक भी जीते हैं।
मंगलवार को भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने भी रजत पदक अपने नाम किया। उन्होंने पहली बार इन खेलों में कोई पदक जीता है।
पदक तालिका में फिलहाल चीन शीर्ष पर मौजूद है।
भारत 11वें पायदान पर मौजूद है।