एशियाई खेल 2026: माहेश्वरी, परिनाज और ढिल्लों की महिला स्कीट निशानेबाजी टीम ने जीता कांस्य पदक

माहेश्वरी, परिनाज और ढिल्लों की भारतीय तिकड़ी ने पहले राउंड में 67 का स्कोर किया था। इसके तुलना में चीन की टीम ने 68 और कजाकिस्तान ने 70 का स्कोर अर्जित किया था।

दूसरे राउंड के बाद भारत का स्कोर 132 रहा, जो चीन (143) और कजाकिस्तान (138) की तुलना में पिछड़ गया।

भारतीय टीम पूरे मुकाबले में कभी भी चीन या कजाकिस्तान के स्कोर की बराबरी नहीं कर सकी और 5वें राउंड के बाद तीसरे स्थान पर रही।