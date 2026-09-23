एशियाई खेल 2026: माहेश्वरी, परिनाज और ढिल्लों की महिला स्कीट निशानेबाजी टीम ने जीता कांस्य पदक
क्या है खबर?
माहेश्वरी चौहान, परिनाज धालीवाल और राइजा ढिल्लों की महिला स्कीट निशानेबाजी टीम ने भारत को आइची-नागोया एशियाई खेलों में पदक दिलाया। इस तिकड़ी ने टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। चीन की टीम ने गेम्स रिकॉर्ड के साथ इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया। यह मौजूदा खेलों में भारत का कुल 8वां पदक साबित हुआ। आइए इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं।
प्रदर्शन
चीन ने निशानेबाजों ने स्थापित किया नया गेम्स रिकॉर्ड
3 दिनों के क्वालिफिकेशन राउंड के बाद, माहेश्वरी, परिनाज और ढिल्लों की भारतीय तिकड़ी ने कुल 331 के स्कोर के साथ तीसरा स्थान हासिल किया।
चीन ने कुल 357 के स्कोर के साथ स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। चीन की निशानेबाजों के सामने अन्य देशों के निशानेबाज नहीं टिक सके।
कजाकिस्तान ने 336 के स्कोर के साथ रजत पदक अपने नाम किया।
दक्षिण कोरिया की तिकड़ी 324 के स्कोर के साथ चौथी स्थान पर समाप्त हुई।
प्रदर्शन
ऐसा रहा भारतीय टीम का प्रदर्शन
माहेश्वरी, परिनाज और ढिल्लों की भारतीय तिकड़ी ने पहले राउंड में 67 का स्कोर किया था। इसके तुलना में चीन की टीम ने 68 और कजाकिस्तान ने 70 का स्कोर अर्जित किया था।
दूसरे राउंड के बाद भारत का स्कोर 132 रहा, जो चीन (143) और कजाकिस्तान (138) की तुलना में पिछड़ गया।
भारतीय टीम पूरे मुकाबले में कभी भी चीन या कजाकिस्तान के स्कोर की बराबरी नहीं कर सकी और 5वें राउंड के बाद तीसरे स्थान पर रही।