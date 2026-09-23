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मीराबाई चानू ने पहली बार एशियाई खेलों में जीता रजत पदक
मीराबाई चानू शानदार फॉर्म में हैं (फाइल तस्वीर)

मीराबाई चानू ने पहली बार एशियाई खेलों में जीता रजत पदक

लेखन आदर्श कुमार
Sep 23, 2026
11:53 am
क्या है खबर?

जापान के आइची-नागोया में जारी एशियाई खेल 2026 में भारत की मीराबाई चानू ने नाम के अनुरूप प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता। महिलाओं के 49 किलोग्राम भारवर्ग में उन्होंने कुल 198 किलोग्राम उठाते हुए रजत पदक पर कब्जा जमाया। स्नैच में उनका सबसे अच्छा प्रयास 87 किलोग्राम का था। इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक नॉर्थ कोरिया की री सॉन्ग गम ने 210 किलोग्राम के साथ जीता। चानू का एशियाई खेलों में यह पहला ही पदक साबित हुआ।,

करियर

कमाल का रहा है मीराबई का करियर

चानू का करियर उपलब्धियां भरा रहा है। टोक्यो ओलंपिक में चानू ने रजत पदक जीता था। भारोत्तोलन में यह भारत का केवल दूसरा ओलंपिक पदक था।

वह 48 किलोग्राम भार वर्ग में विश्व चैंपियनशिप 2017 में स्वर्ण पदक जीत चुकी थी।

इसके अलावा 2022 के विश्व चैंपियनशिप में उन्होंने रजत पदक (49 किलोग्राम) जीता था।

इनके अलावा उन्होंने एशियाई चैंपियनशिप (2020) में भी एक कांस्य पदक जीता था। राष्ट्रमंडल खेलों में वह लगातार 3 स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं।

ट्विटर पोस्ट

भारत का यह 10वां पदक है

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