मीराबाई चानू शानदार फॉर्म में हैं (फाइल तस्वीर)

मीराबाई चानू ने पहली बार एशियाई खेलों में जीता रजत पदक

लेखन आदर्श कुमार 11:53 am Sep 23, 202611:53 am

क्या है खबर?

जापान के आइची-नागोया में जारी एशियाई खेल 2026 में भारत की मीराबाई चानू ने नाम के अनुरूप प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता। महिलाओं के 49 किलोग्राम भारवर्ग में उन्होंने कुल 198 किलोग्राम उठाते हुए रजत पदक पर कब्जा जमाया। स्नैच में उनका सबसे अच्छा प्रयास 87 किलोग्राम का था। इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक नॉर्थ कोरिया की री सॉन्ग गम ने 210 किलोग्राम के साथ जीता। चानू का एशियाई खेलों में यह पहला ही पदक साबित हुआ।,