एशिया कप टी-20: इन बल्लेबाजों ने जड़े हैं सबसे ज्यादा छक्के, शीर्ष पर है ये बल्लेबाज

एशिया कप क्रिकेट का टी-20 प्रारूप हमेशा से बल्लेबाजों के लिए अपने दमखम दिखाने का बड़ा मंच रहा है। यहां कई खिलाड़ियों ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से दर्शकों का दिल जीता है। हर टीम में ऐसे धुरंधर रहे हैं जिन्होंने बड़े शॉट्स से मैच का पासा पलटा और गेंदबाजों के लिए सिरदर्द बने। ऐसे में आइए आगामी संस्करण से पहले इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों पर एक नजर डाल लेते हैं।

#1 नजीबुल्लाह जादरान (13 छक्के) इस सूची में पहले स्थान पर अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के बल्लेबाज नजीबुल्लाह जादरान हैं। उन्होंने साल 2016 के टूर्नामेंट में अपना पहला मुकाबला खेला था। 8 मैचों की 8 पारियों में इस खिलाड़ी ने अब तक 13 छक्के लगाए हैं। इस दौरान वह 35.20 की औसत और 157.14 की स्ट्राइक रेट से 176 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 1 अर्धशतक भी निकला है और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 60* रन रहा है।

#2 रहमानुल्लाह गुरबाज और रोहित शर्मा (12-12 छ्क्के) अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज और भारतीय क्रिकेट टीम के रोहित शर्मा सूची में संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं। गुरबाज ने 5 मैचों की 5 पारियों में 12 छक्के लगाए हैं। रोहित के बल्ले से भी 9 मुकाबलों की 9 पारियों में 12 छक्के निकले हैं। गुरबाज ने 30.40 की औसत और 163.44 की स्ट्राइक रेट से 152 रन बनाए हैं। रोहित ने 9 पारियों में 30.11 की औसत और 141.14 की स्ट्राइक रेट से 271 रन बनाए हैं।

#3 विराट कोहली (11 छक्के) टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके भारतीय टीम के दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने एशिया कप के टी-20 प्रारूप में 10 मुकाबले खेले थे और इसकी 9 पारियों में 11 छक्के लगाए थे। उनके बल्ले से 85.80 की औसत और 132 की स्ट्राइक रेट से 429 रन निकले थे। कोहली ने 1 शतक और 3 अर्धशतक भी जड़े थे।उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 122* रन रहा था।