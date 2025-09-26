एशिया कप 2025: अभिषेक शर्मा ने जड़ा लगातार तीसरा अर्धशतक, ये बड़ा रिकॉर्ड किया अपने नाम
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ मुकाबले में शानदार अर्धशतकीय पारी (61) खेली। इसके साथ ही वह एशिया कप टी-20 प्रारूप के एक संस्करण में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए। इस खिलाड़ी ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मोहम्मद रिजवान का रिकॉर्ड तोड़ा है। अभिषेक ने लगातार तीसरे मुकाबले में अर्धशतक जड़ा है। ये उनके टी-20 करियर का 5वां और श्रीलंका के खिलाफ पहला अर्धशतक रहा।
पारी
अभिषेक की पारी पर एक नजर
अभिषेक ने मैच में 31 गेंदों का सामना किया और 61 रन बनाए। उनके बल्ले से 8 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 196.77 की रही। इस खिलाड़ी ने सिर्फ 22 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। अभिषेक ने कप्तान सूर्यकुमार यादव के साथ मिलकर 33 गेंदों में 59 रन की शानदार साझेदारी निभाई। इस मुकाबले से पहले अभिषेक ने बांग्लादेश के खिलाफ 75 और पाकिस्तान के खिलाफ 74 रन बनाए थे।
रिकॉर्ड
अभिषेक ने इन दिग्गजों को छोड़ा पीछे
अभिषेक ने एशिया कप 2025 में 309 रन बना लिए हैं। वह एक संस्करण में 300+ रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज भी बने हैं। एक संस्करण में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड रिजवान के नाम था। उन्होंने 2022 में 6 मुकाबलों की 6 पारियों में 56.20 की औसत से 281 रन बनाए थे। तीसरे स्थान परे विराट कोहली हैं। उन्होंने 2022 में 5 पारियों में 92 की औसत से 276 रन बनाए थे। उनकी स्ट्राइक रेट 147.59 की थी।
करियर
ऐसा रहा है अभिषेक का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर
अभिषेक ने 23 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं। इसकी 22 पारियों में 38.36 की औसत और 197.65 की स्ट्राइक रेट से 844 रन बनाने में सफल रहे हैं। उन्होंने 2 शतकों के अलावा 5 अर्धशतक लगाए हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर 135 रन रहा है। इस खिलाड़ी ने अपना पहला मुकाबला साल 2024 में जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। एशिया कप 2025 में अभिषेक ने 51.50 की औसत और 204.63 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं।