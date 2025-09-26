एशिया कप 2025: अभिषेक शर्मा ने जड़ा लगातार तीसरा अर्धशतक, ये बड़ा रिकॉर्ड किया अपने नाम 

पारी अभिषेक की पारी पर एक नजर अभिषेक ने मैच में 31 गेंदों का सामना किया और 61 रन बनाए। उनके बल्ले से 8 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 196.77 की रही। इस खिलाड़ी ने सिर्फ 22 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। अभिषेक ने कप्तान सूर्यकुमार यादव के साथ मिलकर 33 गेंदों में 59 रन की शानदार साझेदारी निभाई। इस मुकाबले से पहले अभिषेक ने बांग्लादेश के खिलाफ 75 और पाकिस्तान के खिलाफ 74 रन बनाए थे।

रिकॉर्ड अभिषेक ने इन दिग्गजों को छोड़ा पीछे अभिषेक ने एशिया कप 2025 में 309 रन बना लिए हैं। वह एक संस्करण में 300+ रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज भी बने हैं। एक संस्करण में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड रिजवान के नाम था। उन्होंने 2022 में 6 मुकाबलों की 6 पारियों में 56.20 की औसत से 281 रन बनाए थे। तीसरे स्थान परे विराट कोहली हैं। उन्होंने 2022 में 5 पारियों में 92 की औसत से 276 रन बनाए थे। उनकी स्ट्राइक रेट 147.59 की थी।