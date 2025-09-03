एशिया कप 2025: भारत-श्रीलंका मुकाबलों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, शीर्ष नाम चौंका देगा
क्या है खबर?
टी-20 अंतरराष्ट्रीय में भारतीय क्रिकेट टीम और श्रीलंका क्रिकेट टीम के बीच होने वाले मुकाबले हमेशा रोमांचक रहे हैं। इन मैचों में बल्लेबाजों का प्रदर्शन खास महत्व रखता है और कई दिग्गजों ने यादगार पारियां खेली हैं, चाहे बड़े लक्ष्य का पीछा करना हो या पारी को मजबूत आधार देना उनकी भूमिका हमेशा से निर्णायक रही है। एशिया कप टी-20 प्रारूप के आगामी संस्करण से पहले दोनों टीमों के बीच सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं।
#1
दासुन शनाका (430 रन)
पहले स्थान पर श्रीलंका के पूर्व कप्तान दासुन शनाका हैं। अभी ये खिलाड़ी टीम से बाहर चल रहा है। शनाका ने श्रीलंका के खिलाफ 24 मुकाबले खेले थे और इसकी 22 पारियों में 26.87 की औसत के साथ 430 रन बनाने में सफल रहे थे। इस दौरान उनकी स्ट्राइक रेट 140.52 की रही थी। उनके बल्ले से 2 अर्धशतक निकले थे और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 74* रन था। शनाका ने भारत के खिलाफ 23 चौके और 29 छक्के लगाए थे।
#2
रोहित शर्मा (411 रन)
दूसरे स्थान पर भारत के दिग्गज खिलाड़ी रोहित शर्मा हैं। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 2009 में अपना पहला मुकाबला खेला था। रोहित टी-20 अंतरराष्ट्रीय से संन्यास ले चुके हैं। इस खिलाड़ी ने 19 मैचों की 17 पारियों में 24.17 की औसत और 144.21 की स्ट्राइक रेट से 411 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 1 शतक और 1 अर्धशतक निकला था। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 118 रन रहा था। रोहित ने श्रीलंका के खिलाफ 37 चौके और 19 छक्के लगाए थे।
#3
शिखर धवन (375 रन)
साल 2016 में श्रीलंका के खिलाफ पहला मुकाबला खेलने वाले शिखर धवन इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 12 मुकाबलों की 11 पारियों में 37.50 की औसत से 375 रन बनाए थे। उनकी स्ट्राइक रेट 129.31 की रही थी। धवन के बल्ले से 3 अर्धशतक निकले थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 90 रन रहा था। इस स्टार खिलाड़ी ने श्रीलंका के खिलाफ 37 चौके और 12 छक्के लगाए थे।
#4
सूर्यकुमार यादव (346 रन)
टी-20 में भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव इस सूची में चौथे स्थान पर हैं। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ अपना पहला मुकाबला 2021 में खेला था। आखिरी बार वह 2024 में इस टीम के खिलाफ खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 8 मुकाबले खेले थे और इसकी 8 पारियों में 49.42 की औसत से 346 रन बनाने में सफल रहे थे। उनकी स्ट्राइक रेट 167.14 की रही थी। सूर्यकुमार ने भारत के खिलाफ 30 चौके और 18 छक्के लगाए थे।