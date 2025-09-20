दासुन शनाका ने ताबड़तोड़ पारी खेली (तस्वीर: एक्स/@ICC)

एशिया कप 2025, सुपर-4: दासुन शनाका ने बांग्लादेश के खिलाफ लगाया अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

लेखन आदर्श कुमार 10:12 pm Sep 20, 202510:12 pm

क्या है खबर?

एशिया कप 2025, सुपर-4 के पहले मैच में श्रीलंका क्रिकेट टीम के दासुन शनाका ने बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाफ मैच में शानदार अर्धशतकीय पारी (64*) खेली। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का छठा अर्धशतक रहा। बांग्लादेश के खिलाफ इस खिलाड़ी ने पहला अर्धशतक लगाया है। शनाका के इस अर्धशतक की मदद से श्रीलंका की टीम 20 ओवर में 168/7 का स्कोर बनाने में सफल रही। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।