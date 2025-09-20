एशिया कप 2025, सुपर-4: दासुन शनाका ने बांग्लादेश के खिलाफ लगाया अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
एशिया कप 2025, सुपर-4 के पहले मैच में श्रीलंका क्रिकेट टीम के दासुन शनाका ने बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाफ मैच में शानदार अर्धशतकीय पारी (64*) खेली। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का छठा अर्धशतक रहा। बांग्लादेश के खिलाफ इस खिलाड़ी ने पहला अर्धशतक लगाया है। शनाका के इस अर्धशतक की मदद से श्रीलंका की टीम 20 ओवर में 168/7 का स्कोर बनाने में सफल रही। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
पारी
ऐसी रही शनाका की पारी और साझेदारी
श्रीलंका को मैच में शुरुआती झटके लगे थे। शनाका की पारी टीम को टीम को उन झटकों से उबारा। उन्होंने 30 गेंदों का सामना करते हुए अर्धशतक पूरा किया। यह खिलाड़ी 37 गेंदों में 64 रन बनाकर नाबाद रहा। शनाका के बल्ले से 3 चौके और 6 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 172.97 की रही। इस खिलाड़ी ने कप्तान चरिथ असलंका के साथ मिलकर सिर्फ 27 गेंदों में 57 रन की साझेदारी निभाई।
करियर
शनाका के टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर पर एक नजर
शनाका ने अब तक श्रीलंका के लिए 112 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं। इसकी 101 पारियों में 20.52 की औसत से 1,601 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 123.15 की रही है। इस दौरान शनाका के बल्ले से 6 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 74* रन रहा है। उन्होंने ये पारी भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ खेली थी। इस खिलाड़ी ने अपने करियर में सबसे ज्यादा रन (430) भारत के ही खिलाफ बनाए हैं।