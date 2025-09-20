ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने तीसरे वनडे में भारतीय टीम को हराया, मैच में बने ये रिकॉर्ड्स 

ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम ने तीसरे वनडे में भारतीय महिला क्रिकेट टीम को 43 रन से हराते हुए 3 मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। पहले खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया ने बेथ मूनी के शतक (138) की मदद से सभी विकेट खोकर 412 रन बनाए थे। जवाब में मेजबान टीम 47 ओवर में 369 रन बना पाईं। ऐसे में आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।

लेखा-जोखा मैच का लेखा-जोखा ऑस्ट्रेलिया टीम ने मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनका यह फैसला सही साबित हुआ। जॉर्जिया वोल्ल (81), एलिस पेरी (68) और मूनी की 138 रन की कमाल की पारियों के दम पर टीम ने पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। जवाब में स्मृति मंधाना (125), हरमनप्रीत कौर (52) और दीप्ति शर्मा (72) ने बेमिसाल पारियां खेलीं, एक समय ऐसा भारतीय टीम ये मुकाबला आसानी से अपने नाम कर लेगी। हालांकि, ऐसा नहीं हो पाया।

शतक ऐसी रही मूनी की पारी मूनी ने 75 गेंदों का सामना किया और 138 रन बनाए। उनके बल्ले से 23 चौके और 1 छक्का निकला। उनकी स्ट्राइक रेट 184 की रही। ये उनके वनडे करियर का सर्वश्रेष्ठ स्कोर भी है। मूनी ने वनडे करियर का चौथा और भारतीय टीम के खिलाफ दूसरा शतक लगाया। उन्होंने सिर्फ 57 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। भारत के खिलाफ मूनी ने 18 मुकाबले खेले हैं और इसकी 16 पारियों में 58.16 की औसत से 698 रन बनाए हैं।

पारी मंधाना ने खेली शानदार पारी मंधाना ने 63 गेंदों का सामना किया और 125 रन बनाए। उनके बल्ले से 17 चौके और 5 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 198.41 की रही। उन्होंने हरमनप्रीत के साथ मिलकर 69 गेंदों में 121 रन की साझेदारी निभाई। यह उनके वनडे करियर का कुल 13वां और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथा शतक लगाया। मंधाना ने वनडे क्रिकेट के इतिहास का दूसरा सबसे तेज (50 गेंद) शतक भी लगाया। इस सीरीज में मंधाना ने लगातारा दूसरा शतक लगाया।

तेज मंधाना ने भारत के लिए लगाया सबसे तेज शतक मंधाना का गेंदों के लिहाज से भारत के लिए लगाया गया सबसे तेज शतक है। वहीं, वनडे क्रिकेट के इतिहास में यह दूसरा सबसे तेज शतक है। पिछले मैच में इस खिलाड़ी ने 77 गेंदों में शतक लगाया था। मंधाना 70 गेंदों में आयरलैंड के खिलाफ राजकोट वनडे (2025) में शतक लगा चुकी हैं। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत इस सूची में मंधाना के बाद मौजूद है। हरमनप्रीत ने 82 गेंदों में इंग्लैंड के खिलाफ इसी साल शतक लगाया था।

इतिहास वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज मंधाना अब वनडे क्रिकेट में संयुक्त रूप से दूसरी सर्वाधिक शतक जड़ने वाली बल्लेबाज बन गईं हैं। ऑस्ट्रेलिया की मेग लैनिंग इस सूची में पहले स्थान पर हैं। उन्होंने वनडे करियर में सर्वाधिक 15 शतक लगाए थे। मंधाना ने न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स की बराबरी की है। बेट्स ने भी अपने वनडे करियर में 13 शतक लगाए हैं। पिछले मैच में मंधाना ने इंग्लैंड की टैमी ब्यूमोंट की बराबरी की थी, जिन्होंने 12 शतक लगाए हैं।