एशिया कप 2025, सुपर-4: बांग्लादेश ने श्रीलंका को 4 विकेट से हराया, ये बने रिकॉर्ड्स 

एशिया कप 2025 के 13वें और सुपर-4 के पहले मैच में बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने श्रीलंका क्रिकेट टीम को 4 विकेट से हराते हुए शानदार जीत दर्ज की। दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर के बाद 168/7 का स्कोर बनाया था। जवाब में बांग्लादेश की टीम 19.5 ओवर में 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।

लेखा-जोखा मैच का लेखा-जोखा मैच में बांग्लादेश की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। श्रीलंका के लिए दासुन शनाका ने धमाकेदार 64 रन की पारी खेली। उनके अलावा और कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया। मुस्तफिजुर रहमान ने शानदार गेंदबाजी की और सबसे ज्यादा 3 विकेट चटकाए। महेदी हसन ने 2 विकेट अपने नाम किए। जवाब में सैफ हसन (61) और तौहीद हृदोय (58) की पारियों ने बांग्लादेश को शानदार जीत दिला दी।

अर्धशतक ऐसी रही शनाका की पारी शनाका ने मैच में 37 गेंदों का सामना किया और 64* रन बनाए। उनके बल्ले से 3 चौके और 6 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 172.97 की रही। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का छठा अर्धशतक रहा। बांग्लादेश के खिलाफ इस खिलाड़ी ने पहला ही अर्धशतक लगाया है। इस खिलाड़ी ने कप्तान चरिथ असलंका के साथ मिलकर सिर्फ 27 गेंदों में 57 रन की साझेदारी निभाई। इससे टीम आखिर में सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने में सफल रही।

पारी सैफ ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का दूसरा अर्धशतक लगाया सैफ ने मैच में 45 गेंदों का सामना किया और 61 रन की शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। उनके बल्ले से 2 चौके और 4 छक्के निकले। पारी में उनकी स्ट्राइक रेट 135.56 की रही। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का दूसरा अर्धशतक रहा। उन्होंने मैच में 36 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। अब तक इस खिलाड़ी ने 10 मुकाबले खेले हैं और इसकी 9 पारियों में 31.66 की औसत से 190 रन बनाए हैं।