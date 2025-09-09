एशिया कप 2025: अफगानिस्तान के सेदिकुल्लाह अटल ने हांगकांग के खिलाफ लगाया अर्धशतक, जानिए आंकड़े 

एशिया कप 2025 के पहले मैच में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज सेदिकुल्लाह अटल ने हांगकांग क्रिकेट टीम के खिलाफ अर्धशतकीय पारी (73*) खेली। यह उनके युवा टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का कुल तीसरा अर्धशतक रहा। हांगकांग के विरुद्ध यह अटल का पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला है, जिसमें उन्होंने प्रभावित किया। अफगानिस्तान ने पहले खेलते हुए निर्धारित 20 ओवर के बाद 188/6 का स्कोर बनाया। आइए उनकी इस अर्धशतकीय पारी और टी-20 अंतरराष्ट्रीय के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी ऐसी रही अटल की पारी अटल को पहले ही ओवर में जीवनदान मिल गया, जिसका उन्होंने भरपूर फायदा उठाया। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने जीवनदान के बाद पहले ही ओवर में 3 चौके लगाते हुए आक्रामक बल्लेबाजी के संकेत दिए। एक छोर से निरंतर गिर रहे विकेटों के बावजूद अटल ने रन बनाना जारी रखा और 41 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। वह 52 गेंदों में 6 चौकों और 3 छक्कों की बदौलत 73 रन बनाकर नाबाद रहे।

आंकड़े ऐसा रहा है अटल का करियर अटल ने 2023 में अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज किया था। उन्होंने अब तक 14 पारियों में 300 से अधिक रन बनाए हैं। इससे पहले उन्होंने पाकिस्तान और UAE के खिलाफ 1-1 अर्धशतक लगाए थे। 24 वर्षीय इस बल्लेबाज के टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में पिछले 4 स्कोर 73*, 13, 64 और 54 रन है। उन्होंने हाल ही में सम्पन्न हुई त्रिकोणीय टी-20 सीरीज में प्रभावित किया था।

अफगानिस्तान अफगानिस्तान ने बनाया चुनौतीपूर्ण स्कोर अफगानिस्तान से पारी की शुरुआत करने आए रहमानुल्लाह गुरबाज सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद अगले बल्लेबाज इब्राहिम जादरान सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मुश्किल घड़ी में अटल के साथ नबी (33) ने पारी को संभाला। आखिर में अजमतुल्लाह उमरजई ने तेज अर्धशतक (53) लगाते हुए टीम को अच्छे स्कोर तक पहुंचाया। हांगकांग से आयुष शुक्ला और किंचित शाह ने 2-2 विकेट हासिल किए।