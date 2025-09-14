एशिया कप 2025: सैम अयूब ने भारत के खिलाफ चटकाए 3 विकेट, जानिए उनके आंकड़े

एशिया कप 2025 के छठे मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 7 विकेट से हराया। दुबई में खेले गए मैच में जीत के लिए मिले 128 रन के लक्ष्य को भारत ने आसानी से हासिल किया। पाकिस्तान की ओर से बल्लेबाजी में शून्य पर आउट होने वाले सैम अयूब ने गेंदबाजी में प्रभावित किया। उन्होंने 3 विकेट चटकाते हुए इस प्रारूप में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। आइए उनकी गेंदबाजी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

गेंदबाजी ऐसी रही अयूब की गेंदबाजी दाएं हाथ के ऑफ स्पिनर अयूब ने भारतीय सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल (10) को आउट करते हुए अपने विकेटों का खाता खोला। 23 वर्षीय इस युवा गेंदबाज ने आक्रामक बल्लेबाजी करने वाले अभिषेक शर्मा को भी अपनी फिरकी के जाल में फंसाया। बाएं हाथ के बल्लेबाज अभिषेक 13 गेंदों में 31 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद अयूब ने तिलक वर्मा (31) को बोल्ड किया। उन्होंने अपने 4 ओवर में 35 रन देते हुए ये 3 विकेट लिए।

आंकड़े ऐसा रहा है अयूब का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर अयूब ने अपने युवा करियर में गेंदबाजी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। उन्होंने अब तक 18 पारियों में 13 विकेट लिए हैं। उन्होंने ओमान के खिलाफ पिछले मैच में 2 विकेट लिए थे। दूसरी तरफ बल्लेबाजी में उन्होंने 41 पारियों में 20.92 की औसत और 136.00 की स्ट्राइक रेट के साथ 816 रन बनाए। वह 98* रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 4 अर्धशतक भी अपने नाम कर चुके हैं।

जानकारी एशिया कप 2025 में अपनी दोनों पारियों में शून्य पर आउट हुए अयूब एशिया कप 2025 में अयूब अब तक बल्लेबाजी में अपना खाता भी नहीं खोल सके। वह भारत से पहले ओमान क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने पहले मुकाबले में भी शून्य पर आउट हुए थे।