एशिया कप 2025: भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया, ये बने रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2025 के अपने दूसरे मैच में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 7 विकेट से हराते हुए लगातार दूसरी जीत दर्ज की। दुबई में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर के बाद 127/9 का स्कोर बनाया। भारतीय टीम ने सूर्यकुमार यादव (47*), तिलक वर्मा (31) और अभिषेक शर्मा (31) की पारियों की बदौलत 15.5 ओवर में लक्ष्य हासिल किया। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।
लेखा-जोखा
इस तरह से जीती भारतीय टीम
पाकिस्तान से सैम अयूब (0), मोहम्मद हारिस (3), फखर जमान (17) और सलमान आगा (3) सस्ते में सिमट गए। लगातार गिर रहे विकेटों के बीच साहिबजादा फरहान ने 44 गेंदों में 40 रन बनाए। निचले क्रम में शाहीन अफरीदी ने 16 गेंदों में नाबाद 33 रन बनाए। भारत से कुलदीप यादव ने 3 विकेट लिए। जवाब में शुभमन गिल (10) के जल्दी आउट होने के बावजूद अभिषेक (31) ने तेज पारी खेली। इसके बाद तिलक और सूर्यकुमार ने जीत दिलाई।
हार्दिक
हार्दिक ने हासिल की ये उपलब्धि
भारत से पहले ओवर गेंदबाजी करने आए हार्दिक पांड्या ने अहम उपलब्धि हासिल की। उन्होंने पहली गेंद पर विपक्षी सलामी बल्लेबाज सैम अयूब (0) को जसप्रीत बुमराह के हाथों कैच आउट कराया। वह अब पहली वैध गेंद पर विकेट लेने वाले सिर्फ दूसरे भारतीय गेंदबाज बने। उनसे पहले अर्शदीप सिंह ने ऐसा कारनामा किया था। उन्होंने पिछले साल अमेरिका के खिलाफ शायन जहांगीर का विकेट चटकाया था। पांड्या ने आज 34 रन देते हुए 1 विकेट लिया।
कुलदीप
कुलदीप ने लिए 3 विकेट
पाकिस्तान की पारी का 7वां और अपने पहले ही ओवर में कुलदीप ने बेहद किफायती गेंदबाजी की और सिर्फ 2 रन दिए। इसके बाद अपने दूसरे ओवर में उन्होंने चौथी और पांचवीं गेंदो पर क्रमशः हसन नवाज (5) और मोहम्मद नवाज (0) के विकेट लिए। इस चाइनामैन गेंदबाज ने अपने चौथे ओवर में साहिबजादा फरहान (40) को पवेलियन की राह दिखाई। उन्होंने अपने 4 ओवर में 18 रन देते हुए ये 3 सफलताएं हासिल की।
आंकड़े
एशिया कप 2025 में फिलहाल सर्वाधिक विकेट वाले गेंदबाज हैं कुलदीप
एशिया कप 2025 के अपने पहले मैच में UAE क्रिकेट टीम के खिलाफ कुलदीप ने 7 रन देते हुए 4 विकेट लिए थे। उन्होंने इस टूर्नामेंट में फिलहाल 2 मैचों में 7 विकेट ले लिए हैं। इसके साथ ही वह फिलहाल इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। आज कुलदीप ने पाकिस्तान के खिलाफ पहली बार टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेला, जिसमें उन्होंने प्रभावशाली प्रदर्शन किया है।
अभिषेक
अभिषेक ने की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी
भारत से पारी की शुरुआत करने उतरे अभिषेक ने पहली ही गेंद पर चौका और दूसरी गेंद पर छक्का लगाकर आक्रामक रूख अपनाया। उन्होंने पावरप्ले ओवरों का भरपूर फायदा उठाते हुए सिर्फ 13 गेंदों में 31 रन बनाए। अपनी इस छोटी पर तेज तरार पारी में उन्होंने 4 चौके और 2 छक्के लगाए। वह सैम अयूब की गेंद पर आउट हुए। अपने पहले मैच में अभिषेक ने 30 रन बनाए।
स्कोर
पाकिस्तान ने बनाया भारत के खिलाफ अपना तीसरा सबसे छोटा स्कोर
पाकिस्तान की टीम ने भारत के खिलाफ टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपना तीसरा (127/9) सबसे छोटा स्कोर बनाया। उनका सबसे छोटा स्कोर 83 रन है। साल 2016 में टीम 17.3 ओवर में 83 रन पर ऑलआउट हुई थी। साल 2024 में पाकिस्तान की टीम 20 ओवर में 113/7 रन ही बना पाई थी। भारतीय टीम का पाकिस्तान के खिलाफ सबसे छोटा टी-20 अंतरराष्ट्रीय स्कोर 119 रन है। ये 2024 के विश्व कप में आया था।
जानकारी
बुमराह के खिलाफ छक्का लगाने वाले पहले पाकिस्तानी बने साहिबजादा फरहान
पाकिस्तानी बल्लेबाज फरहान ने बुमराह की गेंदबाजी के खिलाफ 2 छक्के जड़े। वह बुमराह के खिलाफ किसी भी प्रारूप में छक्का लगाने वाले पहले पाकिस्तानी बने। इससे पहले पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए 5 टी-20 अंतरराष्ट्रीय में बुमराह ने एक भी छक्का नहीं दिया था।
अयूब
अयूब ने गेंदबाजी में किया अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन
दाएं हाथ के ऑफ स्पिनर अयूब ने भारतीय सलामी बल्लेबाज गिल (10) को आउट करते हुए अपने विकेटों का खाता खोला। 23 वर्षीय इस युवा गेंदबाज ने आक्रामक बल्लेबाजी करने वाले अभिषेक को अपनी फिरकी के जाल में फंसाया। बाएं हाथ के बल्लेबाज अभिषेक 13 गेंदों में 31 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद अयूब ने तिलक (31) को बोल्ड किया। उन्होंने अपने 4 ओवर में 35 रन देते हुए ये 3 विकेट लिए।
बल्लेबाजी
ऐसी रही भारत की बल्लेबाजी
अभिषेक के विकेट के पतन के बाद बल्लेबाजी के लिए आए तिलक ने 31 गेंदों में 2 चौकों और 1 छक्के की मदद से 31 रन बनाए। वहीं भारतीय कप्तान सूर्यकुमार ने 37 गेंदों में नाबाद 47 रन बनाए। अपनी इस मैच जिताऊ पारी में उन्होंने 5 चौके और 1 छक्का लगाया। तिलक और सूर्यकुमार ने मिलकर तीसरे विकेट के लिए 57 रन की साझेदारी भी निभाई। शिवम दुबे 10 रन बनाकर नाबाद रहे।