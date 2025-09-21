एशिया कप 2025: सैफ हसन और तौहीद हृदोय ने श्रीलंका के खिलाफ जड़े अर्धशतक, जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
एशिया कप 2025 के 13वें और सुपर-4 के पहले मुकाबले में बांग्लादेश क्रिकेट टीम के बल्लेबाज सैफ हसन (61) और तौहीद हृदोय (58) ने श्रीलंका के खिलाफ शानदार अर्धशतकीय पारियां खेली। दोनों की पारियों के दम पर बांग्लादेश ने श्रीलंका के खिलाफ 4 विकेट से शानदार जीत दर्ज की। श्रीलंका ने 168/7 का स्कोर बनाया था। जवाब में बांग्लादेश ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। ऐसे में आइए इन दोनों खिलाड़ियों के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
पारी
ऐसी रही दोनों बल्लेबाजों की पारी
सैफ ने मैच में 45 गेंदों का सामना किया और 61 रन बनाए। उनके बल्ले से 2 चौके और 4 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 135.56 की रही। हृदोय ने 37 गेंदों का सामना किया और 58 रन बनाए। उनके बल्ले से 4 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 156.76 की रही। हृदोय ने 31 गेंदों का सामना करते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। सैफ ने अपना अर्धशतक पूरा करने के लिए 36 गेंदों का सामना किया।
उपलब्धि
हृदोय ने टी-20 अंतराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 1,000 रन
हृदोय के टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का चौथा और श्रीलंका के खिलाफ पहला अर्धशतक लगाया। इस शानदार पारी के दौरान इस खिलाड़ी ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में अपने 1,000 रन भी पूरे कर लिए। सैफ के साथ उन्होंने 45 गेंदों में 54 रन की साझेदारी निभाई। अब तक हृदोय ने बांग्लादेश के लिए 50 मुकाबले खेले हैं और इसकी 45 पारियों में 27.26 की औसत से 1,036 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 124.07 की रही है।
करियर
सैफ के करियर पर एक नजर
सैफ ने अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला साल 2021 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। उन्होंने अब तक 10 मुकाबले खेले हैं और इसकी 9 पारियों में 27.28 की औसत से 191 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 2 अर्धशतक निकले हैं। सैफ का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 61 रन रहा है। सैफ श्रीलंका के खिलाफ अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेल रहे थे और उसी मुकाबले में अर्धशतक जड़ दिया।