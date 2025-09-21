एशिया कप 2025: सैफ हसन और तौहीद हृदोय ने श्रीलंका के खिलाफ जड़े अर्धशतक, जानिए आंकड़े 

एशिया कप 2025 के 13वें और सुपर-4 के पहले मुकाबले में बांग्लादेश क्रिकेट टीम के बल्लेबाज सैफ हसन (61) और तौहीद हृदोय (58) ने श्रीलंका के खिलाफ शानदार अर्धशतकीय पारियां खेली। दोनों की पारियों के दम पर बांग्लादेश ने श्रीलंका के खिलाफ 4 विकेट से शानदार जीत दर्ज की। श्रीलंका ने 168/7 का स्कोर बनाया था। जवाब में बांग्लादेश ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। ऐसे में आइए इन दोनों खिलाड़ियों के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी ऐसी रही दोनों बल्लेबाजों की पारी सैफ ने मैच में 45 गेंदों का सामना किया और 61 रन बनाए। उनके बल्ले से 2 चौके और 4 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 135.56 की रही। हृदोय ने 37 गेंदों का सामना किया और 58 रन बनाए। उनके बल्ले से 4 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 156.76 की रही। हृदोय ने 31 गेंदों का सामना करते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। सैफ ने अपना अर्धशतक पूरा करने के लिए 36 गेंदों का सामना किया।

उपलब्धि हृदोय ने टी-20 अंतराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 1,000 रन हृदोय के टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का चौथा और श्रीलंका के खिलाफ पहला अर्धशतक लगाया। इस शानदार पारी के दौरान इस खिलाड़ी ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में अपने 1,000 रन भी पूरे कर लिए। सैफ के साथ उन्होंने 45 गेंदों में 54 रन की साझेदारी निभाई। अब तक हृदोय ने बांग्लादेश के लिए 50 मुकाबले खेले हैं और इसकी 45 पारियों में 27.26 की औसत से 1,036 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 124.07 की रही है।