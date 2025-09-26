पथुम निसांका ने कमाल की पारी खेली

एशिया कप 2025: पथुम निसांका ने जड़ा टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का पहला शतक, जानिए आंकड़े

लेखन आदर्श कुमार 11:52 pm Sep 26, 202511:52 pm

क्या है खबर?

श्रीलंका क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज पथुम निसांका ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ एशिया कप 2025 के आखिरी ग्रुप मुकाबले में धमाकेदार शतकीय पारी खेली। ये उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का पहला शतक रहा। एशिया कप 2025 में किसी बल्लेबाज द्वारा लगाया गया यह पहला शतक है। उनकी जोरदार बल्लेबाजी की मदद से श्रीलंका ने पहले ओवर से ही ताबड़तोड़ रन बनाए। ऐसे में आइए उनकी पारी और रिकॉर्ड्स पर एक नजर डाल लेते हैं।