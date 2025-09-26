एशिया कप 2025: पथुम निसांका ने जड़ा टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का पहला शतक, जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
श्रीलंका क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज पथुम निसांका ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ एशिया कप 2025 के आखिरी ग्रुप मुकाबले में धमाकेदार शतकीय पारी खेली। ये उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का पहला शतक रहा। एशिया कप 2025 में किसी बल्लेबाज द्वारा लगाया गया यह पहला शतक है। उनकी जोरदार बल्लेबाजी की मदद से श्रीलंका ने पहले ओवर से ही ताबड़तोड़ रन बनाए। ऐसे में आइए उनकी पारी और रिकॉर्ड्स पर एक नजर डाल लेते हैं।
पारी
ऐसी रही निसांका की पारी और साझेदारी
निसांका ने सिर्फ 52 गेंदों का सामना करते हुए अपना शतक पूरा किया। इस खिलाड़ी ने पहली गेंद से ही आक्रामक बल्लेबाजी की और हर भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ बड़े-बड़े शॉट्स लगाए। इस खिलाड़ी ने कुसल परेरा के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए सिर्फ 70 गेंदों में 127 रन की साझेदारी निभाई। कप्तान चरिथ असलंका के साथ उन्होंने 23 रन जोड़े। इस मुकाबले से पहले निसांका ने बांग्लादेश (50) और हांगकांग (68) के खिलाफ अर्धशतक जड़े थे।
करियर
निसांका के टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर पर एक नजर
निसांका ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का पहला मुकाबला साल 2021 में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। उन्होंने 74 मुकाबले खेले हैं, जिसकी 73 पारियों में 31.39 की औसत और 126.41 की स्ट्राइक रेट से 2,200 से अधिक रन बनाने में सफल रहे हैं। यह उनका इस प्रारूप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। इसके अलावा वह अब तक 17 अर्धशतक भी जड़ चुके हैं। वह इस प्रारूप में फिलहाल तीसरे सर्वाधिक रन वाले श्रीलंकाई हैं।