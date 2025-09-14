एशिया कप 2025: कुलदीप यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ लिए 3 विकेट, जानिए उनके आंकड़े 

भारतीय क्रिकेट टीम के स्पिनर कुलदीप यादव ने एशिया कप 2025 में अपना शानदार फॉर्म जारी रखा है। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के विरुद्ध दुबई में हुए मैच में 3 अहम विकेट चटकाए। उनकी बेहतरीन गेंदबाजी के चलते ही पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर के बाद 9 विकेट खोकर 127 रन का स्कोर बनाया। आइए कुलदीप की गेंदबाजी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

प्रदर्शन ऐसा रहा कुलदीप का प्रदर्शन पाकिस्तान की पारी का 7वां और अपने पहले ही ओवर में कुलदीप ने बेहद किफायती गेंदबाजी की और सिर्फ 2 रन दिए। इसके बाद अपने दूसरे ओवर में उन्होंने चौथी और पांचवीं गेंदो पर क्रमशः हसन नवाज (5) और मोहम्मद नवाज (0) के विकेट लिए। इस चाइनामैन गेंदबाज ने अपने चौथे ओवर में साहिबजादा फरहान (40) को पवेलियन की राह दिखाई। उन्होंने अपने 4 ओवर में 18 रन देते हुए ये 3 सफलताएं हासिल की।

प्रदर्शन एशिया कप 2025 में फिलहाल सर्वाधिक विकेट वाले गेंदबाज हैं कुलदीप एशिया कप 2025 के अपने पहले मैच में UAE क्रिकेट टीम के खिलाफ कुलदीप ने 7 रन देते हुए 4 विकेट लिए थे। उन्होंने इस टूर्नामेंट में फिलहाल 2 मैचों में 7 विकेट ले लिए हैं। इसके साथ ही वह फिलहाल इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। आज कुलदीप ने पाकिस्तान के खिलाफ पहली बार टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेला, जिसमें उन्होंने प्रभावशाली प्रदर्शन किया है।

आंकड़े शानदार रहा है कुलदीप का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर कुलदीप ने 2017 में अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज किया था। उन्होंने अब तक 42 मैच खेले हैं, जिसकी 41 पारियों में 13.10 की औसत के साथ कुल 76 विकेट लिए। इस बीच उनकी इकॉनमी रेट 7 से कम की रही है। इस बीच उन्होंने 2 पारियों में 5 विकेट हॉल भी लिए हैं। कुलदीप इस प्रारूप में भारत की ओर से फिलहाल छठे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं।