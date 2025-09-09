LOADING...
एशिया कप 2025: भारत बनाम UAE मैच का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
अपने अभियान की जीत के साथ शुरुआत करना चाहेगी भारतीय टीम (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

लेखन अंकित पसबोला
Sep 09, 2025
03:52 pm
क्या है खबर?

एशिया कप 2025 में भारतीय क्रिकेट टीम अपने पहले मैच में UAE क्रिकेट टीम से 10 सितंबर को भिड़ेगी। सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व में युवा टीम जोरदार जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत करना चाहेगी। दूसरी तरफ मुहम्मद वसीम के नेतृत्व में UAE की टीम अपने घरेलू मैदान पर खेलते हुए कड़ी चुनौती देने का प्रयास करेगी। इस बीच मुकाबले के प्रीव्यू और महत्वपूर्ण बातों पर एक नजर डालते हैं।

हेड-टू-हेड 

भारत ने UAE के खिलाफ जीता है अपना इकलौता मैच 

अब तक दोनों देश सिर्फ 1 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में आमने-सामने हुए थे, जिसे भारतीय टीम ने जीता था। एशिया कप 2016 की इकलौती भिड़ंत में UAE की टीम निर्धारित 20 ओवर खेलने के बाद 81/9 का स्कोर बनाया था। जवाब में भारतीय टीम ने 10.1 ओवर में लक्ष्य हासिल किया था। ढाका में खेले गए उस मुकाबले में भारतीय टीम से रोहित शर्मा ने सर्वाधिक 39 रन बनाए थे।

भारत 

जितेश शर्मा को मिल सकता है भारतीय टीम में मौका 

भारतीय टीम से शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा पारी की शुरुआत करते हुए दिख सकते हैं। ऐसे में संजू सैमसन बेंच पर नजर आ सकते हैं और IPL 2025 में मैच फिनिशर की भूमिका में नजर आने वाले जितेश शर्मा बतौर विकेटकीपर खेल सकते हैं। संभावित एकादश: शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती और अर्शदीप सिंह।

UAE 

इस संयोजन के साथ नजर आ सकती है UAE की टीम

UAE की टीम एक बार फिर अलीशान शराफू और कप्तान मुहम्मद वसीम की सलामी जोड़ी के साथ नजर आ सकती है। हाल ही में त्रिकोणीय टी-20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाले वसीम अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने का प्रयास करेंगे। संभावित एकादश: मुहम्मद वसीम (कप्तान), मुहम्मद जोहैब, आसिफ खान, अलीशान शराफू, राहुल चोपड़ा (विकेटकीपर), हर्षित कौशिक, हैदर अली, मुहम्मद फारूक, मुहम्मद रोहिद खान, जुनैद सिद्दीकी और सिमरनजीत सिंह।

प्रदर्शन 

इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी नजरें

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार ने दुबई में 8 टी-20 अंतरराष्ट्रीय पारियों में 36.20 की औसत और 158.77 की स्ट्राइक रेट से 181 रन बनाए हैं। गेंदबाजी में बुमराह ने दुबई में 4.77 की इकॉनमी रेट के साथ कुल 6 विकेट लिए हैं। UAE के कप्तान वसीम ने इस साल टी-20 अंतरराष्ट्रीय में अब तक 13 पारियों में 31.30 की औसत और 156.53 की स्ट्राइक रेट से 407 रन बनाए हैं।

जानकारी

कब और कहां देखें मैच? 

भारत और UAE के बीच होने वाला अगला मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में 10 सितंबर को भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। इस मुकाबले को सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और सोनी लिव ऐप के जरिए लाइव देखा जा सकता है।