एशिया कप 2025 से पहले पाकिस्तान के उस्मान शिनवारी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया
क्या है खबर?
एशिया कप 2025 से ठीक पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज उस्मान शिनवारी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया। उन्होंने 2019 में अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था। 31 वर्षीय इस तेज गेंदबाज ने 2021 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया था। उन्होंने वनडे और टी-20 क्रिकेट को प्राथमिकता देते हुए टेस्ट को अलविदा कहा था। हालांकि, वह लंबे से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी नहीं कर सके। आइए उनके करियर के बारे में जानते हैं।
करियर
ऐसा रहा शिनवारी का अंतरराष्ट्रीय करियर
शिनवारी ने पाकिस्तान से 17 वनडे मैच खेले, जिसमें 18.6 की औसत और 4.94 की इकॉनमी रेट के साथ 34 विकेट लिए थे। उन्होंने 2 पारियों में 5 विकेट हॉल भी लिए थे। उन्होंने 16 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 32.61 की औसत और 8.31 की इकॉनमी रेट के साथ 13 विकेट लिए। उन्होंने 1 टेस्ट में भी पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया था, जिसमें सिर्फ 1 ही विकेट लिया था।
आंकड़े
श्रीलंका के खिलाफ वनडे में लिए अपने दोनों 5 विकेट हॉल
शिनवारी ने अक्टूबर 2017 में श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ शारजाह में अपना वनडे डेब्यू किया था। उन्होंने अपने दूसरे मैच में श्रीलंका के खिलाफ 34 रन देकर 5 विकेट लिए थे। उन्होंने सितंबर 2019 में कराची में इसी टीम के खिलाफ अपना दूसरा 5 विकेट हॉल लिया था। उस मुकाबले में अपने 10 ओवर के कोटे में शिनवारी ने 51 रन देते हुए 5 सफलताएं हासिल की थी।
एशिया कप
एशिया कप 2018 में भी खेले थे शिनवारी
एशिया कप 2018 में शिनवारी ने पाकिस्तानी टीम का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने 3 मैचों में 34.66 की खराब औसत के साथ सिर्फ 3 ही विकेट लिए थे। उस एशिया कप संस्करण में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ मुकाबले में वह कोई विकेट नहीं ले सके थे। दुबई में खेले गए उस मैच में शिनवारी ने सिर्फ 4 ओवर गेंदबाजी की थी, जिसमें उन्होंने 6.75 की इकॉनमी रेट के साथ 27 रन दिए थे।
जानकारी
आखिरी बार टेस्ट में खेले थे शिनवारी
पाकिस्तान के लिए उनका आखिरी प्रदर्शन दिसंबर 2019 में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच में था। इसके बाद उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया और वे कभी वापसी नहीं कर पाए।